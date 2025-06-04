الرياض - كتبت رنا صلاح - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم هطول أمطار في عدد من المناطق المصحوبة برياح نشطة وتشير التقديرات إلى أن الفرصة مواتية لتساقط الأمطار ابتداء من ساعات الصباح الأولى، مما قد يؤدي إلى تحسين الأجواء في المناطق المتأثرة.

توقعات الطقس اليوم .. هطول أمطار ورياح على عدة مناطق

سوف تشمل الأمطار عدة مناطق، منها السواحل الشمالية والداخلية ومن المتوقع أن تكون كمية الأمطار متفاوتة في جميع هذه المناطق، مما يستدعي أخذ الحيطة والحذر من الظروف الجوية المتقلبة.

تحذيرات من الرياح القوية

مع هطول الأمطار، تشير التوقعات أيضًا إلى أن هناك رياحاً قوية قد تضرب بعض المناطق ومن المهم على السكان البقاء في حالة وعي واتباع تعليمات السلطات المحلية لتفادي أي أضرار محتملة.

توقعات الأيام المقبلة