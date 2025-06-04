الرياض - كتبت رنا صلاح - في مبادرة تبرز قيم التكاتف والتعاون قام عدد من الجامعيين بالتطوع لخدمة الحجاج ضمن برنامج مخصص لهذا الهدف تأتي هذه الخطوة كجزء من الجهود الرامية إلى تقديم الدعم والرعاية للحجاج خلال موسم الحج ويعكس ذلك روح التضامن المجتمعي.

جامعيون يتطوعون لخدمة الحجاج ببرنامج ضيوف خادم الحرمين

التطوع يشمل مجموعة من الأنشطة التي تهدف إلى تيسير الاجراءات وتوفير المعلومات اللازمة للحجاج المتطوعون هم من مختلف التخصصات الأكاديمية ويعملون جاهدين على تقديم الدعم في مجالات عدة.

تدريب المتطوعين

تم تنظيم ورش عمل تدريبية للمتطوعين لتعريفهم بكيفية التعامل مع الحجاج وتقديم الاستشارات والمساعدة اللازمة التدريب يركز على كيفية التعامل مع المواقف الطارئة وتقديم الدعم النفسي والإرشادات الضرورية.

خدمات متنوعة

تتضمن الخدمات التي يقدمها المتطوعون إرشاد الحجاج إلى أماكن المناسك ومساعدتهم في التنقل بين المدن المقدسة كما يقدم الشبكة من المتطوعين الدعم الفوري في الحالات الصحية الطارئة حيث تم تجهيزهم بالكثير من وسائل الإسعاف الأولي.

أهمية المبادرة

تأتي هذه المبادرة في إطار تحقيق رؤية المملكة لزيادة عدد المتطوعين وتعزيز المشاركة المجتمعية تشجع مثل هذه المبادرات على الإيثار وتعكس قيم التكافل الاجتماعي.

في الختام يمثل هذا الجهد التطوعي خطوة إيجابية نحو تعزيز التلاحم بين أفراد المجتمع ودعم الحجاج في مناسبتهم الدينية.