الرياض - كتبت رنا صلاح - برنامج دعم ريف يعد من المبادرات التنموية التي أطلقتها الحكومة السعودية لتعزيز التنمية الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي للأسر المنتجة داخل المملكة، يأتي هذا الدعم في إطار سعي الدولة المستمر إلى تمكين المواطنين اقتصاديًا من خلال دعم المشاريع الزراعية الصغيرة والمهن الإنتاجية ذات العلاقة بالمجتمع الريفي، يقدم البرنامج فرصًا حقيقية لتحسين دخل الأسر الريفية وتعزيز قدرتها على الاستمرار والإنتاج.

فرصة ما تتعوضش لكل بيت فى السعودية.. افتح باب رزقك من جديد مع دعم ريف بشروط سهلة وخطوات ولا أسهل

للاستفادة من برنامج دعم ريف، هناك شروط محددة يجب توافرها لدى المستفيد من أبرزها:

ألا يتجاوز الدخل الشهري للمستفيد مبلغ 6000 ريال.

تقديم جميع المستندات الرسمية التي تثبت أحقية التقديم مثل الهوية وإثبات النشاط.

أن يكون المشروع ضمن الأنشطة الزراعية والإنتاجية المعتمدة من قبل برنامج ريف.

هذه الشروط تضمن توجيه الدعم للفئات المستحقة وتحقيق العدالة في الاستفادة من الموارد المالية.

خطوات التقديم الإلكتروني على دعم ريف 2025

يمكن للراغبين التسجيل في دعم ريف للأسر المنتجة من خلال المنصة الإلكترونية المعتمدة عبر الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة ريف عبر الإنترنت.

إنشاء حساب جديد، أو تسجيل الدخول إذا كان المستخدم يمتلك حسابا مسبقا.

اختيار خيار طلب الدعم وتعبئة البيانات المطلوبة بدقة كاملة.

إرفاق الوثائق مثل الهوية الوطنية وإثبات ممارسة النشاط الإنتاجي.

تقديم الطلب ومتابعة الرد من الجهات المختصة خلال فترة قصيرة.

توفر هذه الآلية الإلكترونية سهولة في الوصول للخدمة وتسريع إجراءات التقديم.

رابط الاستعلام عن أهلية دعم ريف

يمكن للراغبين التأكد من استحقاقهم في برنامج دعم ريف عن طريق تنفيذ ما يلي:

التوجه إلى البوابة الرسمية الخاصة بالبرنامج.

إدخال رقم الهوية الوطنية وتاريخ الميلاد لمتابعة حالة الطلب.

تسهم هذه الخدمة في توفير الوقت والجهد على المواطنين لمعرفة موقفهم من الدعم بشكل دقيق.

أهداف دعم ريف للأسر المنتجة

يركز برنامج دعم ريف على تحقيق عدة أهداف اقتصادية واجتماعية أهمها:

تمكين الأسر المنتجة في المناطق الريفية من تحسين وضعها المعيشي.

تطوير القدرات الزراعية المحلية عبر دعم المشاريع الصغيرة.

تحفيز الإنتاج المحلي بما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتنمية المجتمعات.

تعكس هذه الأهداف حرص الجهات المختصة على استدامة الإنتاج وتحقيق التنمية المتوازنة.

شروط الموافقة على طلب دعم ريف

تخضع طلبات دعم ريف للأسر المنتجة لمجموعة من المعايير لضمان وصول المساعدات لمن يستحقها: