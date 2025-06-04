مولودك مدعوم رسميًا .. طريقة إضافة مولود جديد في حساب المواطن دعم أسري، يقدم برنامج حساب المواطن دعما ماليا للأسر السعودية لمساعدتها في تغطية تكاليف الحياة والمعيشة المتزايدة، ويعتبر تحديث بيانات الأسرة خطوة حيوية لضمان استمرار هذا الدعم، منها إضافة المولود الجديد إلى الحساب، مما يضمن احتساب الدعم وفقا لعدد أفراد الأسرة الفعلي.

مولودك مدعوم رسميًا .. طريقة إضافة مولود جديد في حساب المواطن دعم أسري

إن إضافة المولود الجديد تحسين مستوى الدعم المالي المقدم للأسرة، حيث يعتمد مقدار المساعدة المالية على عدد الأفراد المسجلين في الحساب لذلك، فإن عدم تنفيذ هذه الخطوة قد يؤدي إلى تخفيض قيمة الدعم الشهري المخصص للأسرة.

تحتسب قيمة الدعم بناء على عدد الأفراد المسجلين في النظام.

تضمن الأسرة استلام المبلغ الكامل المستحق لها.

تتجنب الأسرة أي مشكلات في تقييم الأهلية أو انقطاع الدعم.

الشروط الأساسية لإضافة مولود في حساب المواطن

يشترط برنامج حساب المواطن تلبية بعض المعايير لقبول طلب إضافة المولود بشكل رسمي، لضمان تنظيم عملية الدعم ووصوله للمستحقين فقط:

يجب أن يكون المولود مسجلا رسميا من خلال شهادة ميلاد معتمدة.

يجب أن يكون المولود تابعا لأسرة مسجلة ومفعلة في حساب المواطن.

ضرورة تحديث بيانات الأسرة بانتظام عبر البوابة الرسمية.

خطوات إضافة مولود جديد في حساب المواطن

تتيح البوابة الإلكترونية لحساب المواطن إمكانية إضافة المولود بسهولة من خلال بعض الخطوات السهلة التي لا تتطلب زيارة أي مكتب حكومي: