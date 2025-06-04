الرياض - كتبت رنا صلاح - هويتك محدثة فورًا .. ما هي خطوات تجديد صلاحية هوية مقيم في السعودية 1446 وثائق محدثة، في إطار التقدم الملحوظ الذي تحققه المملكة العربية السعودية في مجال الخدمات الإلكترونية، أصبح بإمكان المقيمين تجديد صلاحية هويتهم بكل سهولة ويسر عبر الإنترنت، دون الحاجة لزيارة المكاتب الحكومية بشكل مباشر، يأتي هذا التطور في سياق رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تعزيز الرقمنة وتسهيل حياة المواطنين والمقيمين على حد سواء.

هويتك محدثة فورًا .. ما هي خطوات تجديد صلاحية هوية مقيم في السعودية 1446 وثائق محدثة

قبل الانطلاق في خطوات تجديد صلاحية هوية مقيم لعام 1446 هجريا عبر الإنترنت، يجب توفر مجموعة من المستندات والبيانات الضرورية، وهي:

هوية مقيم سارية أو منتهية الصلاحية (مع الانتباه لعدم تجاوز فترة السماح).

رقم الإقامة أو رقم الهوية الوطنية في حالة المواطنين.

معلومات حساب أبشر المسجل باسم المقيم أو الكفيل.

صورة شخصية حديثة (قد تحتاج المنصة في بعض الحالات لتحديثها).

سداد الرسوم المحددة لتجديد الهوية من خلال الوسائل الإلكترونية المتاحة.

خطوات تجديد صلاحية هوية مقيم 1446 أونلاين بالتفصيل

إليك الخطوات التفصيلية لتجديد صلاحية هوية مقيم لعام 1446 هجريا عبر منصة أبشر، المنصة الرسمية المعتمدة من وزارة الداخلية السعودية لهذه الخدمة: