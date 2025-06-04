الرياض - كتبت رنا صلاح - يتساءل الكثير لمعرفة رابط الاستعلام عن وافد برقم الإقامة ، وقد أتاحت العديد من الطرق الإلكترونية للاستعلام عن الموظفين الوافدين، خاصة مع اقتراب موسم الحج 1446 وزيادة الرقابة على أوضاع الإقامة تسهم هذه الخدمات الرقمية في تحقيق رؤية السعودية 2030 وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين على حد سواء، وتسهيل الإجراءات الإدارية.

وافدك بقى متاح بسرعة.. الاستعلام عن وافد برقم الإقامة 1446 في السعودية إلكترونيًا استعلم حالًا

وسنوضح لكم رابط الاستعلام عن وافد برقم الإقامة 1446 ، والجدير بالذكر بانه يمكن الاستعلام عن وافد برقم الإقامة 1446

قم بالتوجه عبر منصة الموارد البشرية يمكن الاستعلام عن وافد برقم الإقامة بكل يسر.

ثانيا يجب الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

يجب كتابة رقم الإقامة الخاص بالموظف الوافد ضمن الخانات المخصصة.

ثم قم بتحديد جنسية الوافد من القائمة.

يجب إدخال رمز التحقق الظاهر في الصورة للتحقق الأمني.

الضغط على زر بحث للحصول على التفاصيل الدقيقة.

طريقة الاستعلام عن وافد برقم الجواز

ونتابع معكم خطوات الاستعلام عن وافد برقم الإقامة 1446 في السعودية، ويمكن الاستعلام عن وافد برقم الجواز من خلال

يجب التوجه إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

يجب إدخال رقم الجواز أو رقم الحدود ضمن البيانات المطلوبة.

ثم قم بإدخال رمز التحقق الظاهر بالصورة.

الضغط على زر بحث للاطلاع على بيانات الوافد المطلوبة.

الاستعلام عن وافد عبر منصة أبشر

ووفقا لرابط الاستعلام عن وافد برقم الإقامة 1446 في السعودية عبر منصة أبشر من أهم الخدمات الرقمية التي تقدمها وزارة الداخلية لتسهيل الاستعلامات عن المقيمين والوافدين.