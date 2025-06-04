نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "توكلنا".. رفيق رقمي موثوق لضيوف الرحمن يسهّل تنقلاتهم ويعزز سلامتهم في موسم حج 1446هـ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل التطبيق الوطني الشامل (توكلنا) أداء دوره المحوري بوصفه أحد أبرز المُمكنات الرقمية لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام 1446هـ، عبر منظومة من الخدمات التقنية المتقدمة التي تُسهم في تيسير أداء المناسك وتعزيز رحلة الحجاج منذ لحظة دخولهم إلى مكة المكرمة وحتى مغادرتهم.



ويتيح التطبيق للحاج وبخطوات سريعة وسهلة استعراض تصاريح الحج عبر "توكلنا"، بالتكامل مع المنصة الرقمية الموحدة لتصاريح الحج "منصة تصريح"، وكما يتيح للمستخدمين استعراض جميع أنواع تصاريح الحج الصادرة من الجهات الحكومية كافة بكل سهولة، وتشمل هذه التصاريح بطاقة تصريح الحاج، وتصاريح دخول مكة، إضافة إلى تصريح العمل والمتطوع والمركبة، واستعراض بطاقة نسك بالتكامل التقني مع وزارة الحج والعمرة من خلال منصة "نسك".



ويمثل التطبيق أداة رقمية موثوقة وفعّالة تدعم تنقلات الحجاج اليومية، وتوفّر لهم تجربة أكثر سلاسة وطمأنينة، بفضل ما يتمتع به من تكامل في الخدمات وسرعة في الاستجابة، مما يجعله رفيقًا رقميًا أساسيًا للحجاج خلال تأديتهم مناسكهم.



ويقدّم "توكلنا" حزمة من الخدمات التي تلبي احتياجات الحاج اليومية، من بينها خدمة "أسعفني" و"نداء الاستغاثة" لطلب المساعدة في الحالات الطارئة بخطوات مبسطة، بالإضافة إلى خدمة الطقس التي توفّر توقعات آنية ويومية للظروف المناخية في المشاعر المقدسة خلال الأيام الخمسة القادمة، كما يوفّر خدمات مثل تحديد اتجاه القبلة، ومواقيت الصلاة، والمصحف الشريف، وغيرها من الخدمات التي تُعين الحاج على أداء المناسك بكل راحة وأمان.



ويمكن الاستفادة من هذه الخدمات عبر تحميل تطبيق "توكلنا" من المتاجر الإلكترونية الرسمية (App Store، Google Play، AppGallery، Galaxy Store)، ضمن حزمة رقمية متكاملة تُمكّن ضيوف الرحمن من أداء مناسكهم بكل يسرٍ وسهولة، في إطار رؤية 2030 التي تُولي خدمة الحجاج والمعتمرين أولوية قصوى عبر تسخير الحلول التقنية الذكية.