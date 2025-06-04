نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الهلال الأحمر" بالمدينة المنورة يستقبل أكثر من 52 ألف مكالمة ويباشر 14 ألف بلاغ خلال الموسم الأول من الحج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة عن إحصائيات أعمالها خلال الموسم الأول من حج هذا العام، التي عكست حجم الجهود المبذولة في خدمة ضيوف الرحمن وزوار المسجد النبوي الشريف.

وأوضح المدير العام لفرع الهيئة بالمنطقة الدكتور أحمد بن علي الزهراني، أن مركز الترحيل الطبي استقبل (52،126) مكالمة، نتج عنها (14،306) بلاغات إسعافية، تعاملت معها الفرق الإسعافية بكل جاهزية واحترافية.

وبين أن عدد المرضى الذين بوشروا بلغ (7،636) حالة، نُقل منهم (4،455) مريضًا إلى المستشفيات لاستكمال الرعاية الطبية، وقُدمت الخدمة الإسعافية الميدانية لـ(3،181) حالة دون الحاجة إلى النقل.

وفي إطار الحرص على تقديم رعاية متقدمة وعاجلة للحالات الحرجة، فُعّل مسار القسطرة القلبية لـ(39) حالة، إضافة إلى تفعيل مسار الجلطة الدماغية لـ(38) حالة، وذلك بالتنسيق مع الجهات الصحية المختصة.

وتأتي هذه الجهود ضمن خطة الهيئة التشغيلية لموسم الحج، التي ترتكز على رفع الجاهزية الميدانية، وتكثيف الوجود الإسعافي في المواقع الحيوية ومحاور حركة الحجاج، مع الاستفادة من فرق التدخل السريع والنقل المتخصص، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات الطبية العاجلة لضيوف الرحمن.