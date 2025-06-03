نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البريد السعودي يصدر طابعًا تذكاريًا وبطاقة بريدية لموسم حج 1446هـ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت مؤسسة البريد السعودي (سبل)، طابعًا تذكاريًا فئة 3 ريالات، وبطاقة بريدية فئة 5 ريالات، بمناسبة موسم حج العام الحالي 1446 هـ، وذلك إيمانًا بأهمية الطوابع البريدية في التعريف بمختلف المناسبات، ومنها موسم الحج.



وتهدف المؤسسة من إصدار الطابع والبطاقة البريدية لتجسيد الجهود المتكاملة التي تبذلها المملكة لخدمة ضيوف الرحمن، وتسليط الضوء على التطورات والخدمات المقدمة التي يشهدها موسم الحج عامًا بعد عام.



يذكر أن مؤسسة البريد السعودي أصدرت ما يقارب 49 طابعًا خاصًا عن الحج، حملت موضوعاتها أركانه وواجباته والمواقيت والمشروعات التطويرية في الحرم المكي والمشاعر المقدسة، وذلك ضمن الطوابع البريدية التي تصدرها "سبل" مواكبة لأبرز الأحداث الوطنية ومنها المناسبات الدينية والثقافية والفنية والرياضية وغيرها، وأهم المناسبات الدولية، حيث تصدر الطوابع البريدية والتذكارية، ليحاكي كل طابع منها حدثًا مهمًا، أو لتخليدِ مشهد بارز في التاريخ السعودي، ما يجعلها خيارًا مثاليًا لهواة جمع الطوابع في أنحاء العالم.