نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الحج والعمرة تستعرض حلولها التقنية في خدمة ضيوف الرحمن خلال ملتقى إعلام الحج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استعرضت وزارة الحج والعمرة أبرز مشروعاتها ومبادراتها التقنية الموجهة لخدمة ضيوف الرحمن، خلال مشاركتها في ملتقى إعلام الحج في نسخته الثانية، المنعقد خلال الفترة من 5 إلى 8 ذو الحجة الجاري، الذي يهدف إلى توفير بيئة إعلامية متكاملة تدعم الإعلاميين في تغطياتهم، عبر أحدث المنصات والتقنيات الإعلامية، بما يُسهم في تعزيز الابتكار في المحتوى والتغطية الإعلامية المحلية والدولية لموسم حج 1446هـ.

وقدّمت الوزارة خلال مشاركتها عرضًا شاملًا لمبادراتها النوعية، وفي مقدمتها توظيف التقنية الرقمية لتيسير رحلة ضيوف الرحمن، والارتقاء بتجربتهم في أداء المناسك ضمن أجواء يسودها الأمن والطمأنينة، ومن أبرز هذه المبادرات بطاقة "نسك" الرقمية، التي تتضمن بيانات الحاج الشخصية والصحية والسكنية، وتُستخدم في عمليات التحقق عند مداخل المخيمات والمرافق الخدمية، بما يعزز دقة التنظيم، ويُسهم في ضبط الدخول ومنع التسلل.



واستعرضت الوزارة تطبيق "نسك" الذي يُعد منصة موحدة للحاج، تتيح له إصدار التصاريح، وحجز الخدمات، والاطلاع على الأدلة الإرشادية، واستلام التنبيهات بلغات متعددة، مما يعزز من مرونة التنقل وسهولة الوصول إلى المعلومات، ويدعم سلاسة أداء النسك في كل مراحله.

وإلى جانب ذلك، أبرزت الوزارة جهودها في تفعيل أنظمة التفويج الذكية، وتطبيقات الإرشاد الرقمي، التي تُسهم في تحسين تجربة الحركة داخل المشاعر، وتُدار بكفاءة عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي.



وفي إطار تطوير أدوات المراقبة والتوجيه، سلّطت الوزارة الضوء على مركز الرصد والتحكم، وهو منظومة تقنية متكاملة تربط مجموعة من أنظمة المتابعة والرقابة في المشاعر المقدسة، وتُحلل البيانات لحظيًا لإصدار توجيهات ميدانية دقيقة تسهم في ضبط الحشود وتعزيز سلامة الحجاج، وأعلنت الوزارة عن إطلاق "Nusuk AI"، وهو مساعد ذكي يعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي، يُمكّن الحجاج من طرح استفساراتهم صوتيًا أو كتابيًا، والحصول على إجابات فورية بأكثر من (100) لغة، ما يمثل نقلة نوعية في التواصل اللحظي دون الحاجة إلى تدخل بشري مباشر.



وأكدت الوزارة أن هذه المبادرات التقنية تمثل جزءًا من جهود المملكة المستمرة للارتقاء بخدمات الحج والعمرة، وتوفير بيئة آمنة وميسّرة تمكّن الحجاج من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة، في ظل رؤية طموحة تتسق مع مستهدفات التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.



يُذكر أن الملتقى يشهد في نسخته الثانية حضورًا واسعًا لأكثر من (5000) إعلامي وزائر، يمثل أكثر من (150) وسيلة إعلامية، بمشاركة ما يزيد على (15) جهة من القطاعين الحكومي والخاص، ويأتي استمرارًا للنجاح الذي حققته النسخة السابقة، التي سجلت حضورًا تجاوز (2000) إعلامي وزائر، ومشاركة فاعلة من (15) جهة موزعة على (11) منطقة.