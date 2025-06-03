الرياض - كتبت رنا صلاح - يمر الجنيه السوداني خلال هذه الفترة بمرحلة من الانضباط والهدوء في التعاملات أمام العملات الأجنبية،ولكن هذا يأتي بعد فترة طويلة وكبيرة من الزيادات التاريخية في أسعار العملات الأجنبية،وقد تسببت هذه الزيادة في حدوث الكثير من الأزمات والمشكلات في كافة موارد الدولة،وكان لها دور كبير من التأثير على الأوضاع الاقتصادية الجارية في البلاد.

انضباط في سعر الجنيه السوداني أمام الريال السعودي والعملات اليوم الثلاثاء ٣ يونيو ٢٠٢٥

على الرغم من حالة الاستقرار في أسعار العملات الأجنبية في الوقت الحالي إلا أن الوضع الاقتصادي داخل البلاد يمر بالكثير من الأزمات والمشكلات،وهذا كان لو تأثير واضح داخل البلاد،حيث أصبحت الأسواق في حالة ركود تام نتيجة تراجع المواطنين عن شراء السلع والمنتجات بسبب زيادة أسعارها،كما أن أصبح هناك مشاكل كثيرة في توفير العملة الأجنبية للبلاد،مما جعل القطاع المصرفي للبلاد في حالة ضغط شديد.

أسعار العملات الأجنبية مقابل سعر الجنيه السوداني

سجلت العملات الأجنبية ارتفاعاً كبيراً في تعاملات اليوم وكانت كالتالي:-

الدولار الأمريكي: ٢٧٣٠ جنيه سوداني.

٢٧٣٠ جنيه سوداني. اليورو: ٣٠٣٣.٣٣ جنيه سوداني.

٣٠٣٣.٣٣ جنيه سوداني. الجنيه الاسترليني: ٣٧٠٢.٧٠ جنيه سوداني.

أسعار العملات العربية مقابل سعر الجنيه السوداني

سجلت العملات العربية أرقام مرتفعة مقابل الجنيه السوداني وكانت كالتالي:-

الريال السعودي: ٧٢٨ جنيه سوداني.

٧٢٨ جنيه سوداني. الدرهم الإماراتي: ٧٤٣.٨٦ جنيه سوداني.

٧٤٣.٨٦ جنيه سوداني. الريال القطري: ٧٤٥.٩٠ جنيه سوداني.

٧٤٥.٩٠ جنيه سوداني. الريال العماني: ٧١٨٤ جنيه سوداني.

٧١٨٤ جنيه سوداني. الدينار البحريني: ٧١٨٤ جنيه سوداني.

٧١٨٤ جنيه سوداني. الدينار الكويتي: ٨٨٠٦.٤٥ جنيه سوداني.

٨٨٠٦.٤٥ جنيه سوداني. الجنيه المصري: ٥٤.٩٨ جنيه سوداني.

وبعد عرض تلك الأسعار هذا يبين مدى الفارق الكبير بين العملة المحلية في السودان والعملات الخليجية مما يسبب ضغط كبير على الاقتصاد السوداني.

تحذيرات خبراء الإقتصاد

حذر خبراء الإقتصاد في السودان بأن إستمرار الأوضاع كما هي للسنة الثالثة على التوالي وهذا يؤدي إلى تفاقم مشكلات كبيرة وهي:-

زيادة معدلات الفقر.

ارتفاع معدلات التضخم.

إنخفاض مستمر في قيمة الجنيه السوداني.

انتشار معدل الجرائم.

التوقعات الاقتصادية المستقبلية

مما لا شك فيه أن هناك هذه الفترة حالة من الاستقرار في أسعار العملات في السودان،ولكن يتوقع كافة خبراء الإقتصاد بزيادة كبيرة في الفترة القادمة،وقد تصل إلى مستويات قياسية كبيرة تفوق كل الحدود والتوقعات.

ويبقى الأمل لدى الكثير من المواطنين من أجل إنهاء كافة النزاعات والصراعات الجارية خلال هذه الفترة،حيث أنه يجب على كافة القوى السياسية توحيد الصفوف من جديد والعمل على إعلاء مصلحة البلاد قبل أي شئ.