الرياض - كتبت رنا صلاح - يعد تحديث رقم الآيبان في برنامج حساب المواطن من الخطوات الأساسية التي يحتاجها العديد من المستفيدين داخل المملكة العربية السعودية، خاصة عند تغيير حساباتهم البنكية أو إغلاق الحسابات القديمة.

طريقة تحديث رقم الآيبان في حساب المواطن 1446 إلكترونيا عبر البوابة الرسمية ca.gov.sa

ويحرص البرنامج على توفير هذه الخدمة إلكترونيًا عبر البوابة الرسمية لتسهيل إجراءات صرف الدعم وضمان وصوله في الموعد المحدد دون تأخير.

في هذا المقال، نستعرض بالتفصيل خطوات تغيير رقم الآيبان، الشروط المطلوبة لقبوله، والمدة الزمنية التي يستغرقها اعتماد الرقم الجديد.

خطوات تغيير رقم الآيبان البنكي في حساب المواطن 1446

يمكنك تعديل رقم الآيبان الخاص بك بكل سهولة عبر البوابة الإلكترونية دون الحاجة إلى زيارة فروع البرنامج، وذلك باتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى الموقع الرسمي لبرنامج حساب المواطن: ca.gov.sa.

تسجيل الدخول باستخدام رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور.

من القائمة الرئيسية، اختر "تفاصيل الطلب".

الانتقال إلى قسم "الحساب البنكي".

حذف رقم الآيبان القديم وإدخال الرقم الجديد (يتكوّن من 24 رقمًا).

التأكد من صحة البيانات ثم الضغط على "حفظ".

انتظار مراجعة الطلب من قِبل إدارة البرنامج لحين اعتماده.

شروط قبول رقم الآيبان الجديد في حساب المواطن

لضمان قبول رقم الآيبان الجديد وعدم رفض الطلب، يشترط برنامج حساب المواطن ما يلي:

أن يكون رقم الآيبان مرتبطًا باسم المستفيد المُسجل في البرنامج دون أي اختلاف.

أن يكون الحساب البنكي فعالا ومهيأ لاستلام التحويلات المالية.

ألا يكون قد تم إدخال نفس رقم الآيبان سابقًا وتم رفضه.

ضرورة إدخال الرقم بشكل دقيق دون أي أخطاء أو تكرار.

مدة اعتماد الآيبان الجديد وصرف الدعم

أوضح برنامج حساب المواطن أن مراجعة وتحديث بيانات الحساب البنكي تمر بمدة زمنية محددة، تتضمن ما يلي:

يتم اعتماد رقم الآيبان الجديد خلال 5 إلى 10 أيام عمل من تاريخ التحديث.

في حال تم تغيير الآيبان قبل اليوم العاشر من الشهر، يتم تحويل الدعم الشهري إلى الحساب الجديد مباشرة.

أما إذا تم التحديث بعد اليوم العاشر، فسيحول مبلغ الدعم إلى الحساب البنكي السابق حتى يتم اعتماد التحديث.

تصل رسالة نصية إلى رقم الجوال المسجل تفيد باعتماد رقم الآيبان الجديد.

تنويه مهم للمستفيدين

لضمان عدم تأخر صرف الدعم أو حدوث أي مشاكل في عملية التحويل، ينصح بمراجعة البيانات البنكية بدقة قبل حفظها والتأكد من تطابق الاسم المسجل في البنك مع اسم المستفيد في حساب المواطن.