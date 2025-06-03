الرياض - كتبت رنا صلاح - مع اقتراب عيد الأضحى المبارك يشهد سوق صرف العملات في المملكة العربية السعودية بعض التغييرات هذه الفترة،حيث أن الريال السعودي كان يمر بفترة من الاستقرار خلال الأيام الماضية،ولكن بدأ يحدث بعض التراجع في سعر الريال السعودي أمام العملات الأجنبية منذ تعاملات الأمس،ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على سعر صرف العملات مقابل الريال السعودي اليوم الثلاثاء ٣ يونيو ٢٠٢٥

تغييرات في سعر الريال السعودي أمام العملات الأجنبية في تعاملات اليوم الثلاثاء ٣ يونيو ٢٠٢٥

نعرض لكم الآن سعر صرف الريال مقابل العملات وهي كالتالي:-

سعر صرف اليورو أمام الريال يساوي ٤.٢٨٨٠٠ ريال سعودي.

سعر صرف الدولار أمام الريال يساوي ٣.٧٥٠٩٢

سعر صرف الجنيه الاسترليني أمام الريال يساوي ٥.٠٧٥٧٩ ريال سعودي.

سعر صرف الدولار الأسترالي أمام الريال يساوي ٢.٤٢٢٤٧ ريال سعودي.

سعر صرف الريال القطري أمام الريال السعودي يساوي ١.٠٢٨٨٣ ريال سعودي.

سعر صرف الجنيه المصري أمام الريال السعودي يساوي ٠٧٥٥٢. ريال سعودي.

سعر صرف الدرهم الإماراتي أمام الريال السعودي يساوي ١.٠٢١٤٢ ريال سعودي.

سعر صرف الريال اليمني أمام الريال السعودي يساوي ٠١٥٣٨.ريال سعودي.

سعر صرف الدرهم المغربي أمام الريال السعودي يساوي ٤٠٨٤٩. ريال سعودي.

سعر صرف الليرة التركي أمام الريال السعودي يساوي ٠٩٥٧٨. ريال سعودي.

سعر صرف الدينار الاردني أمام الريال السعودي يساوي ٥.٢٩١٠٣ ريال سعودي.

سعر صرف الدينار الكويتي أمام الريال السعودي يساوي ١٢.٢٤٣٨٧ ريال سعودي.

سعر صرف الدينار البحريني أمام الريال السعودي يساوي ٩.٩٤٩٥٩ ريال سعودي.

سعر صرف الريال العماني أمام الريال السعودي يساوي ٩.٧٥٦٤٨ ريال سعودي.

سعر صرف الدينار الليبي أمام الريال السعودي يساوي ٦٨٩٨١. ريال سعودي.

هكذا نكون قد عرضنا لكم تفاصيل سعر صرف العملات مقابل الريال السعودي اليوم الثلاثاء ٣ يونيو ٢٠٢٥.