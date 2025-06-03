الرياض - كتبت رنا صلاح - مع اقتراب موسم الحج كل عام، يترقب المسلمون حول العالم الإعلانات الرسمية بشأن شروط الحج الجديدة، وذلك لمتابعة آخر التحديثات والإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية لتنظيم هذه الشعيرة العظيمة.

مفاجأة من وزارة الحج .. شرط جديد ورسمي لأداء حج 2025.. التفاصيل كاملة خطوة بخطوة

وتأتي هذه التحديثات ضمن جهود الحكومة السعودية، ممثلة بوزارة الحج والعمرة، لتوفير تجربة حج ميسرة وآمنة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، بما يضمن أعلى معايير الراحة والسلامة.

في هذا المقال، نستعرض أبرز شروط الحج لعام 2025، بما في ذلك الشروط العامة، والمتعلقة بالسيدات، بالإضافة إلى طريقة استخراج تأشيرة الحج للعام 1446 هـ.

أولا: الشروط العامة للحج 2025

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن عدد من الشروط التي يجب توفرها لدى الراغبين في أداء مناسك الحج، وهي كالتالي:

يجب أن يكون المتقدم سليما صحيا وخاليا من الأمراض أو الإعاقات التي قد تعيقه عن أداء المناسك.

القدرة المالية لتغطية كافة التكاليف المتعلقة بالحج، بما في ذلك الإقامة والتنقل.

الإلمام الكامل بأركان الحج وشروطه الأساسية لضمان أداء المناسك على الوجه الصحيح.

الحصول على جميع التطعيمات الأساسية، وتشمل: لقاح الإنفلونزا الموسمية، ولقاح الحمى الشوكية، بالإضافة إلى لقاح فيروس كورونا (COVID-19).

ثانيًا: شروط الحج للسيدات 2025

خصصت وزارة الحج ضوابط محددة للنساء الراغبات في أداء فريضة الحج، وتشمل:

يسمح للمرأة بالحج دون محرم، بشرط أن تكون ضمن حملة رسمية معتمدة.

الالتزام بجميع الأنظمة والتعليمات التي تنظم شعيرة الحج.

لا يسمح بالدخول إلى مكة المكرمة دون الحصول على تصريح حج رسمي ساري المفعول.

ضرورة أن تكون تأشيرة الحج سارية خلال فترة أداء المناسك.

ثالثا: خطوات استخراج تأشيرة الحج 1446 هـ

تتيح وزارة الحج والعمرة استخراج تأشيرة الحج إلكترونيًا بخطوات بسيطة، وذلك عبر المنصات الرسمية، وأبرزها "منصة مسار"، وذلك كما يلي:

تسجيل الدخول إلى "منصة مسار" أو أي منصة رسمية أخرى معتمدة.

التأكد من صحة البيانات الشخصية والمعلومات المدخلة.

حجز تذكرة الذهاب والعودة لضمان سير الرحلة حسب الخطط الموضوعة.

رفع الوثائق المطلوبة التي تُثبت الحصول على جميع اللقاحات المعتمدة من قبل وزارة الصحة.

تهدف هذه الإجراءات إلى ضمان سلامة الحجاج وتنظيم موسم الحج وفق أعلى المعايير الصحية والإدارية. ومن المهم على كل من ينوي أداء الحج هذا العام أن يتابع التحديثات الرسمية الصادرة من وزارة الحج والعمرة، وأن يلتزم بجميع الشروط والمتطلبات لضمان قبول طلبه وتيسير رحلته إلى بيت الله الحرام.