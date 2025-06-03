نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الحاج الخفي".. تجربة واقعية لرصد جودة الخدمات في موسم الحج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يطبّق المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة (أداء) منهجية "الحاج الخفي"، في تجربة ميدانية تهدف إلى قياس أداء الجهات الحكومية خلال موسم الحج، من داخل المشهد، وبلسان الحاج نفسه، وذلك ضمن الجهود المستمرة لتحسين جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

ويتم تنفيذ منهجية "الحاج الخفي" عبر إشراك أحد الحجاج في رحلة الحج بشكل كامل، دون أن يُفصح عن دوره كمُقيّم، ليعايش كامل التفاصيل ويعيشها سائر الحجاج، من لحظة التقديم على طلب الحصول على التصاريح، مرورًا بجميع مراحل التنقل والسكن والرعاية، وصولًا إلى مغادرة المشاعر المقدسة بعد أداء المناسك.

ولا تقتصر مهمة "الحاج الخفي" على الرصد فقط، بل تتسع لتشمل التقييم الموضوعي لعناصر التجربة كافة، من جودة الخدمات المقدمة وحسن التعامل، وكفاءة الأنظمة الرقمية، إلى مستوى التنسيق بين الجهات المختلفة، ويتم توثيق هذه التجربة بعناية لتكون أداة فاعلة في دعم تطوير الخدمات، واستثمار فرص التحسين التي تعزز من كفاءة الأداء.

وتأتي هذه المنهجية امتدادًا لدور المركز في ترسيخ ثقافة التقييم والتحسين المستمر، وتسخير أدوات القياس الميداني لخدمة ضيوف الرحمن، تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله- التي تضع خدمة الحجاج والزوار في مقدمة أولوياتها.