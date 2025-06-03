نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "نوبكو" توزع أكثر من 90 مليون وحدة طبية لدعم الرعاية الصحية في موسم الحج 1446هـ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل منظومة الصحة جهودها في تسخير جميع التقنيات والإمكانات لتوفير إمداد طبي فاعل ومتكامل، بهدف تعزيز جودة الخدمات الصحية وتسهيل الحصول عليها بأعلى كفاءة، وذلك انسجامًا مع مستهدفات برنامجي "تحوّل القطاع الصحي"، و"خدمة ضيوف الرحمن"، ضمن رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى بناء قطاع صحي فعّال يرتكز على الوقاية ويحقق التميز في الرعاية الصحية.

وتعمل الشركة الوطنية للشراء الموحّد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية "نوبكو" بالشراكة مع وزارة الصحة والجهات الصحية الأخرى، على تأمين تدفق الإمدادات الطبية لأكثر من 136 منشأة صحية وعربات متنقلة في المشاعر المقدسة، حيث تنفذ عمليات النقل عبر أكثر من 800 رحلة لوجستية، تُغطي نحو 2000 بند طبي، تشمل ما يقارب 90 مليون وحدة دوائية ومستلزمات طبية.

ولتعزيز الاستجابة الميدانية، خصّصت "نوبكو" أسطول نقل يضم 62 شاحنة تحت إشراف مباشر من فريق ميداني متخصص يتكوّن من 184 موظفًا، لتغطية احتياجات القطاعات الصحية المشاركة في موسم حج 1446هـ، بما في ذلك الخدمات الطبية للقوات المسلحة، والخدمات الصحية لقوى الأمن، عبر إدارة دقيقة للمخزون الطبي وضمان وصوله في الوقت والمكان المناسبين.

وفعّلت "نوبكو" مبادرات نوعية لتعزيز كفاءة الوصول، تشمل استخدام طائرات دون طيار (الدرونز) والطائرات العمودية المزوّدة بمهابط خاصة لنقل الإمدادات العاجلة في المناطق المزدحمة، إلى جانب دعمها لمبادرة "السوار الصحي الذكي" لمتابعة الحالة الصحية لرجال الأمن، وذلك ضمن نموذج تشغيلي مدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأكدت وزارة الصحة أن هذه الاستعدادات تمثّل امتدادًا للتكامل مع شركاء المنظومة الصحية، بما يضمن استمرارية الخدمة الطبية واللوجستية بكفاءة عالية طيلة موسم الحج.

وتُجسد هذه الجهود التكامل الفعّال لـ "نوبكو" ضمن المنظومة الصحية، من خلال تعزيز جاهزية الإمداد الطبي وضمان استمراريته، بما يواكب تطلعات المملكة في تقديم خدمات صحية متكاملة تُلبي احتياجات ضيوف الرحمن، وتُعزز من جودة الرعاية خلال موسم الحج.