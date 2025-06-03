نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الشؤون الإسلامية" تفرش أكثر من 27 ألف متر مربع في مسجد الخيف بمشعر منى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عن اكتمال تجهيز مسجد الخيف في مشعر منى لاستقبال حجاج بيت الله الحرام خلال موسم حج هذا العام 1446هـ، حيث تم فرش أكثر من 27 ألف متر مربع من مساحته، ضمن منظومة خدمات تشغيلية وتقنية متكاملة، تهدف إلى توفير بيئة إيمانية مريحة وآمنة لضيوف الرحمن.



ويأتي ذلك في إطار الخطة السنوية للوزارة لتأهيل وتجهيز مساجد المشاعر المقدسة وفق أعلى معايير الجودة والسلامة، بما يعكس الجهود المتواصلة لتطوير البنية التحتية والخدمات المرتبطة بمواقع الحج.



وشهد مسجد الخيف هذا العام تنفيذ عدد من المشاريع التطويرية النوعية، أبرزها تحديث شامل لأنظمة التكييف والتهوية، شمل تركيب وحدات تبريد حديثة مرتبطة بأنظمة تحكم ذكية، بالإضافة إلى أنظمة مراقبة لقياس نسب ثاني أكسيد الكربون وتشغيل المراوح ووحدات التبريد تلقائيًا، بما يسهم في تحسين كفاءة التشغيل ورفع مستوى الراحة للحجاج.



وجُهزت غرفة تحكم متقدمة لإدارة نظام التكييف والتهوية، إضافة إلى تنفيذ مشروع لتلطيف محيط المسجد ودورات المياه المجمعة، من خلال تركيب 57 مروحة ضباب ومضخات عالية الضغط وشبكة توزيع متكاملة، تهدف إلى خفض درجات الحرارة وتوفير بيئة أكثر راحة في أجواء مشعر منى.

ورُفعت كفاءة المرافق الخدمية والتقنية للمسجد، حيث تم تركيب 410 وحدات تبريد متطورة، وتجهيز أكثر من 1700 دورة مياه، إلى جانب توفير 79 شاشة رقمية لبث الرسائل التوعوية بعدة لغات، وتعزيز المنظومة الأمنية بأكثر من 50 كاميرا مراقبة، و9 مداخل رئيسية و6 مخارج للطوارئ، يديرها فريق ميداني متكامل يضم أكثر من 505 موظفين وفنيين وعاملين يعملون على مدى الساعة.

وتأتي هذه الجهود امتدادًا لحرص وزارة الشؤون الإسلامية على الارتقاء بالخدمات المقدمة في المساجد بالمشاعر المقدسة، بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة، ويُجسد أهداف رؤية المملكة 2030 في تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، وتعزيز تجربتهم الدينية والروحانية.