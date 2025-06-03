الرياض - كتبت رنا صلاح - أكد الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وزير الحج والعمرة السعودي، على أهمية الالتزام التام من جميع بعثات الحج الرسمية بالتوجيهات المنظمة لحركة الحجاج داخل المشاعر المقدسة، وذلك للحفاظ على أمن وسلامة ضيوف الرحمن وضمان أدائهم المناسك بأفضل صورة ممكنة.

وزير الحج السعودي يعلن منع الخروج سيرًا من عرفات وتطبيق تنظيم لضمان سلامة الحجاج

جاءت تصريحات الوزير خلال لقائه مع رؤساء بعثات الحج من وزارات وشخصيات دينية تمثل مختلف دول العالم، على هامش ندوة الحج الكبرى التي انعقدت في دورتها التاسعة والأربعين بمدينة جدة، حيث شدد على ضرورة التعاون الكامل بين مختلف الجهات لضمان سلاسة الموسم وتنظيمه وفق أعلى المعايير.

وأشار الدكتور الربيعة إلى التوقعات بشأن ارتفاع درجات الحرارة خلال يوم عرفة، لافتًا إلى أهمية اتخاذ إجراءات وقائية لحماية الحجاج من التعرض للإجهاد الحراري. وبيّن أن من أبرز هذه الإجراءات، التزام الحجاج بالبقاء داخل المخيمات في عرفة، بداية من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا، وذلك للحد من تعرضهم لأشعة الشمس وتقليل المخاطر الصحية المرتبطة بالحرارة المرتفعة.

وأوضح وزير الحج والعمرة أن التحركات الجماعية غير المنظمة داخل المشاعر تشكل تهديدًا لسلامة الحشود وتعرقل انسيابية الحركة، مما قد ينعكس سلبًا على أداء المناسك. ودعا رؤساء البعثات إلى تنظيم حركة الحجاج واتباع تعليمات التفويج والنقل، مؤكداً أن هذه الترتيبات تشكل عنصراً أصيلاً في إدارة الحشود وأن الالتزام بها مسؤولية مشتركة تتطلب التنسيق والتعاون بين جميع الجهات المعنية.

وفي سياق تنظيم موسم الحج، حذر الدكتور الربيعة من انتقال الحجاج سيرًا على الأقدام من مشعر عرفات إلى مزدلفة، مشددًا على ضرورة الاعتماد الكامل على وسائل النقل المخصصة لتلك المرحلة، كإجراء احترازي يهدف إلى الحفاظ على النظام وسلامة الحجاج.

كما تطرق الوزير إلى الدور المهم الذي تلعبه بطاقة “نسك”، والتي وصفها بأنها أداة تنظيمية مركزية ضرورية لدخول الحرم والمشاعر المقدسة، وكذلك للاستفادة من خدمات النقل المتوفرة. وأكد أن عدم حمل البطاقة يمنع الحاج من دخول الأماكن المقدسة ويحرمه من التسهيلات المقدمة، مشيرًا إلى أن البطاقة تساهم بشكل فعال في ضبط وتنظيم أداء المناسك، بالإضافة إلى الحد من أية تجاوزات أو مخالفات قد تعكر صفو موسم الحج.

وفي ختام حديثه، شدد الدكتور توفيق الربيعة على أن الموسم الجاري سيشهد تطبيق إجراءات رقابة مشددة لضمان حصول كل حاج على التصاريح النظامية المطلوبة، في إطار جهود الوزارة لضمان أعلى درجات التنظيم والحفاظ على سلامة وأمن الحجاج.

واختتم الوزير بالتأكيد على أن المبادرات المتخذة خلال هذا العام تأتي انعكاسًا لالتزام المملكة القوي بتوفير تجربة دينية متكاملة تليق بمكانة الحج كأحد أركان الإسلام، وتلبي تطلعات الملايين من المسلمين الراغبين في أداء هذه الفريضة بيسر وطمأنينة. وأعرب عن ثقته في أن الإجراءات التنظيمية المحكمة ستسهم في تعزيز جودة الخدمات وتقديم موسم حج نموذجي يرسخ مكانة المملكة الريادية في خدمة ضيوف الرحمن.