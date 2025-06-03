الرياض - كتبت رنا صلاح - تتيح منصة أبشر الالكترونية لعام 1446هـ خدمة الاعتراض على المخالفات المرورية ساهر لكل من المواطنين والمقيمين داخل المملكة، وذلك لتقديم طلب مراجعة رسمية عند وجود شك في صحة تسجيل المخالفة، توفر هذه الخدمة آلية سريعة ومرنة لتقديم الاعتراض دون الحاجة إلى مراجعة الجهات المختصة حضوريًا، مما يساهم في تسهيل الإجراءات وتحقيق العدالة في نظام الرصد الآلي.

اعرف دلوقتي إزاي تعترض على مخالفة ساهر بخطوات بسيطة من أبشر من غير ما تروح المرور ولا تدفع ولا ريال!

لمن يرغب في تقديم الاعتراض على المخالفات المرورية ساهر يجب أن تنطبق عليه بعض الشروط التي وضعتها الجهات المختصة لضمان دقة الطلبات وعدالتها.

المواطن أو المقيم الذي تكون المركبة مسجلة باسمه في النظام الرسمي.

الشخص المفوض قانونيًا بقيادة المركبة وقت تسجيل المخالفة.

يشترط تقديم الطلب خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ الرصد الآلي للمخالفة.

لا يُقبل الاعتراض إن كانت المخالفة قد تم تسديدها مسبقًا.

طريقة تقديم الاعتراض على مخالفات ساهر عبر منصة أبشر

تُعد خدمة الاعتراض على المخالفات المرورية ساهر عبر منصة أبشر من الخدمات الرقمية التي تتميز بالبساطة والفعالية، وهي متاحة للمؤهلين وفق الضوابط المحددة.

تسجيل الدخول إلى حساب المستخدم عبر منصة أبشر.

اختيار “خدماتي” من القائمة الرئيسية ثم “المرور”.

النقر على خيار “الاعتراض على المخالفات المرورية”.

ظهور قائمة بالمخالفات المسجلة على الحساب الرسمي.

تحديد المخالفة المراد الاعتراض عليها وذكر السبب بشكل واضح.

إرسال الطلب وانتظار الرد خلال مدة أقصاها سبعة أيام عمل.

الأسباب التي تؤدي لرفض طلب الاعتراض على المخالفات

يُرفض طلب الاعتراض على المخالفات المرورية ساهر في حال الإخلال بشروط النظام أو عدم استيفاء المعلومات المطلوبة بالشكل السليم.

عدم الالتزام بتقديم الطلب خلال الفترة الزمنية المحددة.

تكرار الاعتراض على ذات المخالفة من نفس الشخص.

غياب الأدلة الكافية أو ضعف المبررات المقدمة.

وجود أخطاء أو نواقص في بيانات الطلب عند الإدخال.

هل توجد رسوم على تقديم الاعتراض على مخالفة ساهر؟

من المزايا المهمة لخدمة الاعتراض على المخالفات المرورية ساهر أنها مجانية بالكامل وتخضع لمراجعة دقيقة من قبل لجان مختصة دون فرض رسوم.