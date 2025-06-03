الرياض - كتبت رنا صلاح - رسوم المرافقين السعودية هتخليك توفر أكثر، حيث شهدت المملكة تطور رقمي كبير في توفير الخدمات الحكومية حيث أصبح كافة الخدمات المقدمة تتم بشكل إلكتروني، ويأتي هذا خلال المبادرات التحول الرقمي الطموحة التي تتبعها المملكة بهدف تيسير الإجراءات وتوفير الجهد والوقت على المقيمين والمواطنين، ومن ضمن أهم الخدمات الرقمية المقدمة هي دفع رسوم المرافقين التي يهتم بها شريحة كبيرة من المقيمين فهي متعلقة بالإقامة النظامية لأسرهم، وفي هذا السياق نقدم دليلاً متكاملاً يوضح بشكل مفصل خطوات سداد رسوم المرافقين عام 1446هـ عبر المواقع الإلكترونية المعتمدة.

تسهيلات ليك.. رسوم المرافقين السعودية هتخليك توفر أكتر خطوة ذكية

يمكنك دفع رسوم المرافقين السعودية بشكل الكتروني بكل سهولة ويسر من خلال متابعة السطور التالية:

تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة أبشر.

من الصفحة الرئيسية، يتم اختيار “أبشر أفراد”.

تعبئة بيانات تسجيل الدخول، والتي تشمل رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة، بالإضافة إلى كلمة المرور.

النقر على خيار “تسجيل الدخول” لإتمام الدخول إلى الحساب الشخصي.

بعد تسجيل الدخول، يتم التوجه إلى قائمة “الخدمات الإلكترونية”.

من هناك، يتم اختيار خدمة “إدارة المرافقين”.

ستظهر قائمة تتضمن جميع المرافقين المرتبطين بحساب المستخدم.

يمكن بعد ذلك الضغط على خيار “عرض المعلومات” لكل مرافق على حدة للاطلاع على التفاصيل الخاصة به.

اختيار خيار سداد رسوم المرافقين

يمكنك التعرف على خيار دفع رسوم المرافقين المملكة العربية السعودية خلال النقاط التالية: