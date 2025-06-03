الرياض - كتبت رنا صلاح - تسجيل الطلاب الجدد بنور يضمن مستقبل أولادك تعليم مضمون، يهتم الكثير من أولياء الأمور بالبحث عن رابط تسجيل الطلاب الجدد عبر نظام نور، والذي يعد من الأنظمة التعليمية المهمة في المملكة العربية السعودية، لما يوفره من خدمات متنوعة تسهم في تطوير جودة التعليم عن بعد، وتعزز من مستوى التواصل بين أولياء الأمور والمعلمين، كما يتيح النظام إمكانية تسجيل الطلاب للعام الدراسي الجديد بطريقة سهلة ، دون الحاجة لمراجعة المدارس بشكل مباشر.

التقديم دلوقتي.. تسجيل الطلاب الجدد بنور يضمن مستقبل أولادك تعليم مضمون

تسجيل الطلاب الجدد بنور يتضمن مستقبل أولادك تعليم مضمون، تشهد محركات البحث إقبالاً كبيراً من أولياء الأمور لمعرفة كيفية تسجيل الطلاب الجدد عبر نظام نور، خاصة مع اعتباره أنه أهم ركن لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 في تطوير التعليم، حيث يعد نظام نور منصة تعليمية رقمية متكاملة، تهدف إلى تقديم باقة متنوعة من الخدمات التي تسهل العملية التعليمية لجميع المستفيدين

ويمكن تسجيل الطلاب الجدد بسهولة من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى منصة نظام نور الإلكترونية.

تسجيل الدخول إلى الحساب أو إنشاء حساب جديد لولي الأمر.

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

استكمال إدخال البيانات المطلوبة بدقة.

اختيار المرحلة الدراسية المناسبة للطالب.

تحديد المدرسة الأقرب لموقع سكن الطالب.

مراجعة كافة البيانات والتأكد من صحتها.

الضغط على زر تسجيل.

شروط تسجيل الطلاب في نظام نور

تسجيل الطلاب الجدد في نظام نور خطوة أساسية تضمن مستقبل أبنائك التعليمي، حيث أوضحت وزارة التعليم السعودية مجموعة من الشروط يجب توافرها لإتمام عملية التسجيل بنجاح، وقد جاءت هذه الشروط على النحو التالي:

يجب أن يتراوح عمر الطالب بين 5 و6 سنوات.

تقديم ما يثبت أن الطالب قد أنهى عام دراسي كامل في إحدى مراحل رياض الأطفال أو الصفوف التمهيدية، وذلك بالنسبة للطلاب المتقدمين للصف الأول الابتدائي.

الالتزام بالمواعيد المحددة من قبل الوزارة لتقديم واستكمال جميع الوثائق والإجراءات المطلوبة، لضمان التسجيل السليم في الصفوف الابتدائية خلال الفترة المقررة.

المستندات المطلوبة للتسجيل في نظام نور

تسجيل الطلاب الجدد في نظام نور هو خطوة مهمة لضمان مستقبل أفضل لأبنائك، ويتطلب تقديم مجموعة من المستندات الأساسية لإتمام عملية التسجيل بنجاح، وقد جاءت هذه الأوراق المطلوبة على النحو التالي: