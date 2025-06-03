الرياض - كتبت رنا صلاح - مع اقتراب نهاية العام الدراسي 1445هـ أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن موعد بدء الإجازة الصيفية للعام الدراسي 1446هـ – 2025م وذلك بحسب التقويم الدراسي المعتمد حيث تبدأ الإجازة يوم الخميس 25 يونيو 2025م الموافق 28 ذو الحجة 1446هـ وتستمر حتى الأحد 23 أغسطس 2025م، الموافق 1 صفر 1447هـ لتمنح الطلاب فترة راحة واستجمام بعد عام دراسي مليء بالجهد والأنشطة التعليمية ككذوع بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

التعليم السعودي يعلن موعد بدء أطول إجازة صيفية في تاريخ المدارس والجامعات السعودية

تنقسم الإجازة الصيفية إلى ثلاث مراحل أساسية تهدف إلى دعم الطلاب وتحضيرهم للعام الدراسي الجديد:

يونيو 2025: يُعد فرصة مثالية لمراجعة الدروس السابقة والاستعداد للاختبارات النهائية.

يوليو 2025: تُجرى خلاله الاختبارات النهائية للطلاب.

أغسطس 2025: يُخصص للاستعداد للعودة إلى المدرسة، من خلال تنظيم الوقت والتجهيز للفصل الدراسي المقبل.

ورغم كون الإجازة الصيفية فترة للراحة، أكدت وزارة التعليم أن التعليم عن بعد سيستمر. ستُتاح منصات تعليمية رقمية تتضمن محتوى دراسيًا وأنشطة تفاعلية لمراجعة المواد، إلى جانب دورات تدريبية لتحسين أداء الطلاب في مختلف المواد الأكاديمية.

الأنشطة الصيفية لطلاب المدارس

في إطار جهود الوزارة لتقديم تجربة تعليمية شاملة خلال العطلة الصيفية تم الإعلان عن مجموعة من الأنشطة التي تهدف إلى تطوير مهارات الطلاب في مجالات متنوعة:

الأنشطة الرياضية: تنظيم برامج رياضية وترفيهية لتعزيز اللياقة البدنية وروح الفريق بين الطلاب.

تنظيم برامج رياضية وترفيهية لتعزيز اللياقة البدنية وروح الفريق بين الطلاب. الأنشطة الثقافية: تقديم برامج ثقافية وتوعوية تساهم في توسيع آفاق الطلاب وتعزيز ثقافتهم العامة.

تقديم برامج ثقافية وتوعوية تساهم في توسيع آفاق الطلاب وتعزيز ثقافتهم العامة. ورش العمل: إقامة ورش تركز على تطوير المهارات الإبداعية والتكنولوجية، مما يتيح للطلاب فرصة لاستكشاف مجالات جديدة تهمهم.

أهمية الإجازة الصيفية للطلاب

تُعتبر الإجازة الصيفية فرصة ذهبية للطلاب للاسترخاء بعد عام دراسي طويل لكنها أيضًا فرصة لتعزيز التعلم خارج الفصول الدراسية من خلال المشاركة في الأنشطة الصيفية يمكن للطلاب تحسين مهاراتهم الشخصية والاجتماعية كما توفر الإجازة وقتًا مثاليًا لتطوير اهتماماتهم وهواياتهم التي قد لا يجدون الوقت لممارستها خلال العام الدراسي.