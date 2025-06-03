نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء تشغيل قطار المشاعر لنقل الحجاج إلى منى ومزدلفة وعرفة استعدادًا لموسم الحج 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الخطوط الحديدية السعودية "سار" عن بدء تشغيل قطار المشاعر المقدسة صباح اليوم الثلاثاء، استعدادًا لموسم الحج 2025، في إطار الجهود المتواصلة لتطوير منظومة النقل الخاصة بالحجاج ورفع جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، بما يُسهم في تعزيز سلامة الحجيج وتنظيم تنقلاتهم بين المشاعر المختلفة.

خطة تشغيل متكاملة واختبارات مكثفة

وأكدت "سار" جاهزيتها الكاملة لتشغيل القطار، بالتعاون مع الجهات الأمنية والخدمية ذات العلاقة، وذلك عقب تنفيذ خطة تشغيل تحضيرية شاملة منذ يناير الماضي، تضمنت نحو 12 ألف رحلة تجريبية، إلى جانب أربع عمليات محاكاة متكاملة جسّدت واقع موسم الحج بدقة، لاختبار كفاءة الأنظمة ورفع مستوى الجاهزية التشغيلية.

خمس حركات تشغيلية لنقل الحجاج وفق نسكهم

ويعمل قطار المشاعر ضمن خمس حركات تشغيلية صُممت خصيصًا لتتناسب مع أنماط تنقل الحجاج خلال تأدية المناسك المختلفة.

ويقوم القطار بأكثر من 2000 رحلة خلال الموسم لنقل ما يزيد على مليوني حاج، وسط تنظيم دقيق وكفاءة تشغيلية عالية.

ربط ذكي بين عرفات ومزدلفة ومنى

يربط قطار المشاعر بين تسع محطات تغطي المشاعر الثلاثة: عرفات، مزدلفة، ومنى، حيث تصل المحطة الأخيرة في منى إلى الدور الرابع من جسر الجمرات، ما يعزز انسيابية حركة الحجاج ويُسهم في تسهيل التنقل بينهم بأمان وسرعة.

صيانة دقيقة ومعايير سلامة صارمة

قامت "سار" خلال الفترة الماضية بتنفيذ عمليات صيانة واختبارات دقيقة لكافة مرافق المشروع ومحطاته، للتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والسلامة، ما يعكس حرص المملكة على تقديم خدمة نقل ذكية وآمنة لحجاج بيت الله الحرام.

منظومة نقل صديقة للبيئة

ويُعد قطار المشاعر المقدسة من أبرز مشروعات النقل المستدام في المنطقة، حيث يتألف من 17 قطارًا بسعة تصل إلى 3،000 راكب لكل قطار، وبقدرة نقل إجمالية تتجاوز 72 ألف راكب في الساعة الواحدة، مما يُقلل من الازدحام والانبعاثات الكربونية داخل المشاعر، ويُقدم تجربة نقل حديثة وآمنة وصديقة للبيئة.

نقلة نوعية في خدمات الحج

يمثل تشغيل قطار المشاعر هذا العام جزءًا من خطة المملكة الشاملة لتطوير خدمات الحج والارتقاء بها، من خلال الاستفادة من التكنولوجيا والنقل المستدام لتوفير تجربة آمنة وميسرة لملايين الحجاج، بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030 في خدمة ضيوف الرحمن بكفاءة وجودة عالية.