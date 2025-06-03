الرياض - كتبت رنا صلاح - نتائج الحرس الوطني سيتم عرضها عبر رابط بوابة التوظيف حيث أعلنت وزارة الحرس الوطني في المملكة العربية السعودية عن توافر عدد من الوظائف فقام الكثير من الراغبين في شغل الوظائف من التسجيل فيها ويبحثون حاليًا عن كيفية التعرف على نتائج القبول في وظائف الحرس الوطني ويتم ذلك الكترونيًا ففي هذا المقال سوف نتعرف على كيفية التعرف على النتائج وشروط التقديم فيها بالتفصيل.

فرصتك دلوقتي.. نتائج الحرس الوطني 1446 عبر رابط بوابة التوظيف وضوح وأمان

يمكن الاستعلام عن نتائج القبول في وظائف الحرس الوطني برقم الهوية الوطنية بسهولة عبر المنصة الالكترونية وذلك عن طريق إتباع الخطوات الآتية:

في الخطوة الأولي يتم الدخول إلي الموقع الرسمي الخاص بوزارة الحرس الوطني في السعودية

الخطوة الثانية يتم تسجيل الدخول إلي الموقع باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور للدخول إلي القائمة الرئيسية الخاصة بالموقع.

الخطوة الثالثة يتم الضغط على “الخدمات الالكترونية” واختيار القسم الخاص بالوظائف.

الخطوة الرابعة يتم اختيار “استعلام عن نتائج الحرس الوطني” من ضمن الخدمات المتاحة.

الخطوة الخامسة يتم إدخال الرقم الخاص بالطلب.

في النهاية يتم الضغط على “عرض النتيجة” الموجودة في أسفل الصفحة وسوف يتم تحميل النتائج بالقبول أو الرفض وتوضيح سبب الرفض.

الشروط الواجب مراعاتها عند التقديم على وظائف الحرس الوطني

لكي يتم القبول في وظائف الحرس الوطني في المملكة العربية السعودية لابد من توافر مجموعة من الشروط والتي تتمثل في الآتي:

لابد أن يكون المتقدم يحمل الجنسية السعودية ومقيم فيها بشكل دائم أثناء القيام بالتقديم.

يجب أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل دراسي لا يقل عن شهادة الثانوية.

لابد أن يكون المتقدم لا يوجد لديه أي سوابق أو تهم مخلة بالشرف والأخلاق.

يجب أن يكون المتقدم لديه لباقة في التحدث باللغة الانجليزية.

الأوراق المطلوبة للتقديم لوظيفة الحرس الوطني في السعودية

للتقديم في وظائف الحرس الوطني في المملكة العربية السعودية لابد من توافر مجموعة من الأوراق الهامة الخاصة بالمتقدم والتي تتمثل فيما يلي: