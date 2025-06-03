عايز شقة ملك ليك؟ اعرف إزاى تسجل دلوقتى فى سكنى 1446 وتاخد دعمك من غير دوشة ولا تعقيد

الرياض - كتبت رنا صلاح - برنامج سكني يعد من المبادرات الوطنية الهامة التي تسعى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في السعودية إلى تنفيذها بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية، الهدف من هذا البرنامج هو تقديم حلول سكنية مناسبة للمواطنين ورفع نسب تملك المساكن بين الأسر السعودية، ويتماشى ذلك مع رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى تحقيق استقرار سكني وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

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برنامج سكني السعودية 1446 يضع مجموعة شروط أساسية يجب توفرها في المتقدمين.

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية سواء كان رب الأسرة أو أحد أفرادها المستحقين للدعم.

يجب أن يكون الإقامة دائمة داخل حدود المملكة العربية السعودية.

لا يجوز أن يكون المتقدم أو أحد أفراد أسرته قد امتلك مسكنا مناسبا خلال السنوات الخمس الماضية.

يستبعد من التسجيل من سبق له الاستفادة من أي برنامج دعم سكني حكومي سابق.

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 25 سنة مع استثناءات خاصة لبعض الحالات الإنسانية مثل الأرامل والمطلقات.

المستندات المطلوبة للتسجيل في برنامج سكني السعودية 1446

برنامج سكني السعودية 1446 يشترط تقديم مستندات أساسية لضمان صحة البيانات وتقييم الطلب.

تقديم الهوية الوطنية للمتقدم.

إرفاق سجل الأسرة لتوثيق العلاقة الأسرية.

تقديم مستندات تثبت الدخل الشهري للمتقدم.

تقديم إثبات عدم التملك العقاري الحالي.

مستندات الحالة الاجتماعية إذا كان المتقدم مطلقا أو أرمل.

خطوات التسجيل في برنامج سكني السعودية 1446

برنامج سكني السعودية 1446 يتيح التسجيل عبر منصة إلكترونية ميسرة للمتقدمين.

الدخول إلى البوابة الرسمية الخاصة بالبرنامج سكنى على الإنترنت.

اختيار التسجيل في البرنامج من الخيارات المتاحة.

إدخال البيانات الشخصية المطلوبة مع التأكد من دقتها.

رفع كافة المستندات المطلوبة بصورة واضحة.

انتظار الرد من الجهات المختصة سواء بالموافقة أو طلب استكمال المعلومات.

نصائح مهمة للتسجيل في برنامج سكني السعودية 1446

برنامج سكني السعودية 1446 يقدم فرصة قيمة للحصول على دعم سكني مناسب مع اتباع بعض النصائح لتفادي المشاكل.