الرياض - كتبت رنا صلاح - في ظل التقلبات المناخية المتسارعة التي تشهدها المملكة العربية السعودية، أعلن المركز الوطني للأرصاد عن رفع مستوى التحذير في العاصمة الرياض إلى إنذار أحمر، وذلك نتيجة تعرض المدينة لموجة عواصف غبارية كثيفة، تستمر حتى مساء يوم الاثنين، وسط تحذيرات موسعة من الجهات المختصة للمواطنين والمقيمين بضرورة توخي الحيطة والحذر ضبرشس بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

عاجل .. إنذار أحمر لسكان الرياض - عواصف غبارية تغطي السماء حتى هذا الموعد ويمنع الخروج من المنازل

الإنذار الأحمر هو أعلى درجات التحذير التي يصدرها مركز الأرصاد، ويشير إلى خطر جوي شديد التأثير على الأرواح والممتلكات، ويتطلب الاستعداد الفوري واتخاذ إجراءات وقائية صارمة.

تفاصيل الحالة الجوية في الرياض

تشير التنبؤات إلى أن العاصفة الغبارية المصحوبة برياح نشطة قد تؤدي إلى:

انعدام شبه كلي للرؤية الأفقية، خصوصًا في الطرق المفتوحة.

تدني جودة الهواء إلى مستويات خطرة، تؤثر على مرضى الجهاز التنفسي.

تعطل محتمل في حركة السير والطيران.

أجواء مغبرة تؤثر على الحياة اليومية والسكان بشكل مباشر.

تعليمات السلامة الصادرة

دعت الجهات المختصة، بما في ذلك الدفاع المدني ووزارة الصحة، السكان إلى الالتزام بما يلي: