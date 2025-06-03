الرياض - كتبت رنا صلاح - في خطوة تعد من أبرز القرارات الداعمة للفئات الأشد حاجة في المجتمع، أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن تعديل مهم في شروط استحقاق الضمان الاجتماعي المطور ويتضمن هذا التحديث استثناءً خاصًا لفئة ذوي الإعاقة، بحيث لا يُطبَّق عليهم شرط الحد الأقصى للعمالة المنزلية والمهنية بنفس الصرامة التي تُطبق على باقي المستفيدين ززيظا بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

هدية كبرى من الموارد البشرية لذوي الإعاقة .. إعفاء استثنائي يقلب موازين الضمان المطور

بحسب اللوائح المعمول بها حاليًا في برنامج الضمان الاجتماعي المطور، فإن الحد الأعلى المسموح به للعمالة المنزلية في الأسرة هو عاملان منزليان فقط، بالإضافة إلى عامل مهني واحد، مثل السائق أو المزارع وتجاوز هذا العدد يؤدي مباشرة إلى رفض الأهلية، ويُعتبر مؤشراً على عدم استحقاق الأسرة للدعم، نظراً لأن امتلاك عدد أكبر من العمالة غالبًا ما يُفهم كدليل على القدرة المالية الكافية.

استثناء خاص لفئة ذوي الإعاقة

لكن الوزارة أعلنت بوضوح أن هذا الشرط لا يُطبَّق على الأسر التي تضم فردًا أو أكثر من ذوي الإعاقة بل على العكس يُسمح لتلك الأسر بتوظيف عامل صحي إضافي لكل فرد معاق، دون أن يُؤثر ذلك على أهليتهم للحصول على دعم الضمان وهذا التعديل يعكس تفهم الدولة لخصوصية هذه الفئة واحتياجاتها اليومية، التي غالبًا ما تتطلب وجود رعاية صحية مباشرة على مدار اليوم.

كيفية احتساب عدد العمالة فعليًا

أوضحت الوزارة أن احتساب عدد العمالة لا يقتصر على ما هو مسجَّل باسم رب الأسرة فقط، بل يشمل أيضًا أي عامل أو عاملة مسجلين باسم أحد التابعين لذا يجب على الأسرة التأكد من تحديث بيانات العمالة بشكل دقيق عبر المنصات الرسمية، حتى لا تُحتسب عمالة غير فعالة ضمن العدد المؤثر على الأهلية.

خطوات الاعتراض على رفض الأهلية

في حال تم رفض طلب الاستحقاق بسبب العمالة الزائدة، تتيح الوزارة للمستفيد تقديم اعتراض إلكتروني عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية ويجب على مقدم الطلب إرفاق مستند رسمي من منصة أبشر يُثبت العدد الفعلي للعمالة، ويشترط أن يكون هذا المستند حديث التاريخ لضمان دقة المعلومة وتستغرق دراسة الاعتراض مدة زمنية تتراوح بين 10 أيام عمل وحتى 60 يومًا، وفقًا لطبيعة الحالة وتفاصيل الطلب.

قرار يعكس التوجه الإنساني للدولة

هذا التعديل ليس إجراءً تقنيًا فقط، بل هو موقف إنساني واضح من الدولة تجاه أبنائها من ذوي الإعاقة فالواقع المعيشي لهذه الفئة يفرض احتياجات خاصة، ورعاية مستمرة، تتطلب وجود عمالة صحية إضافية وبالاعتراف بهذه الحاجة، تُثبت الوزارة أن سياسة الدعم الاجتماعي في السعودية ترتكز على فهم حقيقي للواقع، وليس على أرقام جامدة أو شروط قاسية.

منصة إلكترونية موحدة تسهّل الإجراءات

توفر الوزارة منصة إلكترونية شاملة تتيح للمستفيدين إمكانية: