الرياض - كتبت رنا صلاح - يعد برنامج سكني من المبادرات الوطنية الرائدة التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية في المملكة العربية السعودية بهدف توفير الحلول السكنية الملائمة للمواطنين ورفع نسبة تملك الأسر السعودية للمساكن بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

سجل بأمان تام.. شروط التسجيل في برنامج سكني السعودية 1446 بكل سهولة بلا مشاكل

ولضمان استفادة المواطن من هذا البرنامج وضعت الجهات المعنية مجموعة من الشروط والمعايير التي يجب توفرها في المتقدمين في هذا المقال نوضح لك هذه الشروط لعام 1446 بطريقة مبسطة لتتمكن من التسجيل في البرنامج بسهولة وبدون أي مشاكل.

أولا الشروط الأساسية للتسجيل

1. الجنسية السعودية

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويشمل ذلك رب الأسرة أو أحد أفرادها المستحقين للدعم.

2. الإقامة داخل المملكة

يجب أن يكون المتقدم مقيما إقامة دائمة داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

3. عدم امتلاك مسكن مناسب

يشترط ألا يكون قد امتلك المتقدم أو أحد أفراد أسرته مسكنا مناسبا خلال السنوات الخمس الماضية.

4. عدم الاستفادة السابقة من برامج دعم الإسكان

يشترط ألا يكون المتقدم قد استفاد من أي برنامج سكني حكومي سابق.

5. السن القانونية

يجب أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 25 عاما ويستثنى من ذلك بعض الحالات الإنسانية الخاصة مثل الأرامل والمطلقات.

المستندات المطلوبة

الهوية الوطنية

سجل الأسرة

مستندات إثبات الدخل

إثبات عدم التملك العقاري

مستندات الحالة الاجتماعية في حال الطلاق أو الترمل

خطوات التسجيل

1. الدخول إلى البوابة الإلكترونية لبرنامج سكني

2. اختيار التسجيل في البرنامج

3. إدخال البيانات الشخصية المطلوبة والتأكد من صحتها

4. رفع المستندات المطلوب

5. انتظار إشعار القبول أو طلب استكمال البيانات

نصائح مهمة

تأكد من أن جميع المعلومات المدخلة صحيحة ومحدثة

يفضل التسجيل عبر متصفح حديث لتجنب المشاكل التقنية

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برنامج سكني 1446 يعد فرصة ذهبية لكل مواطن يبحث عن الاستقرار السكني باتباع الشروط وتوفير المستندات المطلوبة يمكنك التسجيل بكل سهولة وبدون أي تعقيد والاستفادة من الدعم الحكومي للسكن الذي يوفر خيارات متعددة تلائم احتياجات مختلف فئات المجتمع.