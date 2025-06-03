الرياض - كتبت رنا صلاح - تعد خدمة الاستعلام عن موظف وافد من الخدمات الإلكترونية الهامة التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية وتأتي هذه الخدمة لتسهل على أصحاب العمل والمواطنين والمقيمين التحقق من بيانات العمالة الوافدة بصورة إلكترونية وبشكل سريع وآمن دون الحاجة إلى مراجعة المكاتب الحكومية أو الانتظار الطويل.
في ثانية تعرف مين.. استعلام سريع عن موظف وافد برقم الإقامة 1446 بدون انتظار
أهداف الخدمة
- التحقق من بيانات الوافد
- معرفة حالة العامل لدى المنشأة
- الاطمئنان إلى نظامية الإقامة والعمل
خطوات الاستعلام السريع عن موظف وافد برقم الإقامة
يمكنك الاستعلام بكل سهولة عبر الخطوات التالية
- 1. الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
- 2. من قائمة الخدمات الإلكترونية اختر خدمات المنشآت.
- 3. اضغط على خيار الاستعلام عن موظف وافد.
- 4. في الصفحة التالية سيطلب منك إدخال المعلومات التالية
- 7رقم الإقامة أو رقم الحدود أو رقم الجواز.
- 8رمز التحقق المرئي الظاهر أمامك.
- 9. بعد إدخال البيانات اضغط على زر بحث.
- 10. خلال ثوان معدودة ستظهر لك جميع بيانات الموظف وتشمل
- 11. الاسم الكامل.
- 12.رقم العامل.
- 13. حالة العامل على رأس العمل منقطع متغيب.
- 14 . حالة المنشأة
تقييم نطاق المؤسسة
مميزات هذه الخدمة
- سريعة وفورية دون الحاجة لتسجيل الدخول
- مجانية ومتاحة على مدار الساعة
- تدعم الاستعلام باستخدام أكثر من طريقة الإقامة الجواز الحدود
نصائح مهمة
- تأكد من إدخال رقم الإقامة بدقة
- استخدم متصفح محدث لضمان عرض الخدمة بشكل صحيح
- إذا لم تظهر البيانات تأكد من صلاحية رقم الإقامة أو تواصل مع الدعم الفني
- الاستعلام عن موظف وافد في السعودية لعام 1446 أصبح أمرا في غاية السهولة وينجز في دقائق معدودة عبر الإنترنت باستخدام رقم الإقامة فقط الخدمة تمكن أصحاب العمل والمواطنين من ا
- لوصول إلى معلومات دقيقة ومحدثة بكل ثقة وأمان دون الحاجة للانتظار أو المعاملات الورقية.