الرياض - كتبت رنا صلاح - تعد خدمة الاستعلام عن موظف وافد من الخدمات الإلكترونية الهامة التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية وتأتي هذه الخدمة لتسهل على أصحاب العمل والمواطنين والمقيمين التحقق من بيانات العمالة الوافدة بصورة إلكترونية وبشكل سريع وآمن دون الحاجة إلى مراجعة المكاتب الحكومية أو الانتظار الطويل.

في ثانية تعرف مين.. استعلام سريع عن موظف وافد برقم الإقامة 1446 بدون انتظار

أهداف الخدمة

التحقق من بيانات الوافد

معرفة حالة العامل لدى المنشأة

الاطمئنان إلى نظامية الإقامة والعمل

خطوات الاستعلام السريع عن موظف وافد برقم الإقامة

يمكنك الاستعلام بكل سهولة عبر الخطوات التالية

1. الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

2. من قائمة الخدمات الإلكترونية اختر خدمات المنشآت.

3. اضغط على خيار الاستعلام عن موظف وافد.

4. في الصفحة التالية سيطلب منك إدخال المعلومات التالية

7رقم الإقامة أو رقم الحدود أو رقم الجواز.

8رمز التحقق المرئي الظاهر أمامك.

9. بعد إدخال البيانات اضغط على زر بحث.

10. خلال ثوان معدودة ستظهر لك جميع بيانات الموظف وتشمل

11. الاسم الكامل.

12.رقم العامل.

13. حالة العامل على رأس العمل منقطع متغيب.

14 . حالة المنشأة

تقييم نطاق المؤسسة

مميزات هذه الخدمة

سريعة وفورية دون الحاجة لتسجيل الدخول

مجانية ومتاحة على مدار الساعة

تدعم الاستعلام باستخدام أكثر من طريقة الإقامة الجواز الحدود

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