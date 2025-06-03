خذ تمويل سريع.. تمويل شخصي من بنك الرياض لسداد ديونك بدون كفيل بسهولة ويسر

الرياض - كتبت رنا صلاح - يعد بنك الرياض من أبرز البنوك الرائدة في المملكة العربية السعودية حيث يقدم حلولا تمويلية مرنة ومتنوعة تلبي احتياجات الأفراد المختلفة ومن بين هذه الحلول يأتي التمويل الشخصي بدون كفيل وهو خيار مثالي لكل من يبحث عن تسوية ديونه أو إعادة ترتيب التزاماته المالية بطريقة مريحة وآمنة

هذا النوع من التمويل يقدم ضمن شروط ميسرة وإجراءات بسيطة ما يجعله متاحا لشريحة واسعة من المواطنين والمقيمين دون الحاجة إلى ضامن أو كفيل

مميزات التمويل الشخصي من بنك الرياض

1. بدون كفيل

لا يشترط وجود ضامن للحصول على التمويل مما يخفف العبء على العملاء ويمنحهم استقلالية مالية.

2. إجراءات سريعة وسهلة

يمكن الحصول على التمويل خلال وقت قصير بعد استكمال المستندات المطلوبة.

3. تمويل يصل إلى 2 مليون ريال سعودي

بحسب دخل العميل وقدرته على السداد.

4. سداد مرن

خيارات سداد متعددة تصل إلى 60 شهرا.

5. متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية

التمويل بنظام المرابحة مما يجعله مناسبا من الناحية الدينية

6. إمكانية السداد المبكر

مع توفير خيارات لإعادة التمويل في حال الحاجة.

الشروط الأساسية للحصول على التمويل

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو مقيما بصفة نظامية

أن يكون على رأس العمل في جهة معتمدة لدى البنك

حد أدنى للراتب الشهري غالبا 3,000 ريال سعودي للمواطنين و5,000 للمقيمين

تحويل الراتب إلى بنك الرياض عبر نظام سريع

المستندات المطلوبة

صورة من الهوية الوطنية أو الإقامة

تعريف بالراتب

خطاب تحويل الراتب إذا لزم الأمر

كشف حساب بنكي لآخر 3 أشهر

خطوات التقديم

1. زيارة أقرب فرع لبنك الرياض

2. أو التقديم عبر الموقع الرسمي للبنك

3. تعبئة نموذج طلب التمويل وتحميل المستندات

يعد التمويل الشخصي من بنك الرياض خيارا مثاليا لسداد الديون وتنظيم الوضع المالي دون الحاجة إلى كفيل ومع التسهيلات التي يقدمها البنك يمكن

للعملاء الحصول على دعم مالي موثوق يساعدهم على تجاوز التزاماتهم المالية بثقة ويسر.