نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طقس مكة والمشاعر اليوم.. تقلبات مناخية شديدة والأرصاد تحذر من تدني الرؤية وارتفاع الأمواج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، تنبيهات عاجلة لـ10 مناطق إدارية بالمملكة، بسبب توقعات بتقلبات مناخية تشمل رياحًا نشطة وأتربة مثارة وأمطارًا خفيفة، تستمر حتى ساعات المساء، وسط دعوات لرفع درجات الحذر خاصة مع تدني مدى الرؤية الأفقية وارتفاع الأمواج ببعض المناطق الساحلية.

وشملت التنبيهات مناطق مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وجدة، ورابغ، والليث، والشعيبة، وخليص، والجموم، وبحرة، حيث حذرت الهيئة من رياح قوية قد تصل سرعتها إلى 59 كم/ساعة، مع تدني الرؤية الأفقية إلى ما بين 1-3 كيلومترات بسبب الأتربة المثارة.

وتبدأ هذه التقلبات المناخية من الساعة 9:00 صباحًا وتستمر حتى الساعة 7:00 مساءً، وفقًا لتوقعات الأرصاد.

وفيما يتعلق بالمدينة المنورة، أوضح التقرير أن محافظات بدر، ووادي الفرع، والعيص، وينبع، والرايس، ستشهد أيضًا رياحًا شديدة وارتفاعًا في الأمواج، مع شبه انعدام في الرؤية الأفقية بسبب الأتربة المتطايرة.

وأشار المركز الوطني للأرصاد إلى أن درجات الحرارة في بعض المناطق قد تصل إلى 40 درجة مئوية، مع اتجاه الرياح جنوبية شرقية بسرعة 28 كم/ساعة، ورطوبة نسبية تُقدّر بـ30%.