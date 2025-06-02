نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السعودية: 44 حالة إجهاد حراري منذ بداية موسم الحج.. وتقديم أكثر من 91 ألف خدمة صحية للحجاج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، تسجيل 44 حالة إجهاد حراري منذ بداية موسم الحج الحالي، وذلك ضمن جهود المملكة لضمان سلامة الحجاج وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم خلال أداء المناسك.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الخدمات الصحية المقدمة لضيوف الرحمن منذ انطلاق موسم الحج بلغ أكثر من 91 ألف خدمة طبية متنوعة، تشمل الفحوصات والعلاجات والرعاية التخصصية، في إطار منظومة الرعاية الصحية المتكاملة التي تُنفذها السعودية لضمان صحة وسلامة الحجاج في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وكشفت الوزارة أن أقسام الطوارئ في المستشفيات والمراكز الصحية استقبلت أكثر من 22 ألف حالة منذ بداية الموسم، بينما تم تنويم 4،119 حالة لتلقي الرعاية الصحية اللازمة، بما في ذلك الحالات التي تتطلب تدخلات طبية متقدمة مثل الرعاية الحرجة والجراحات الدقيقة.

وفيما يخص الحالات المتخصصة، أوضحت الوزارة أنه تم إجراء 16 عملية قلب مفتوح و145 عملية قسطرة قلبية حتى الآن، في إطار الخدمات العلاجية المتقدمة التي تقدمها المملكة للحجاج.

وأكدت الوزارة أن حالات الإجهاد الحراري التي تم تسجيلها ناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة، وقد جرى التعامل معها وفق البروتوكولات الطبية المعتمدة لضمان سلامة الحجاج.

كما شددت وزارة الصحة على استمرار جهودها في تقديم الخدمات الصحية عبر المستشفيات والمراكز الصحية المنتشرة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، مع التأكيد على جاهزية الفرق الطبية للتعامل مع مختلف الحالات الطارئة والحرجة، ضمن خطة صحية شاملة ومتكاملة تواكب احتياجات موسم الحج.

يُذكر أن المملكة العربية السعودية تُولي اهتمامًا بالغًا بتوفير منظومة رعاية صحية متكاملة لخدمة ضيوف الرحمن، تشمل جميع التخصصات الطبية، وتُنفذها وفق أعلى معايير الجودة لضمان موسم حج آمن وصحي لجميع الحجاج.