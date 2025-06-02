نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طقس مكة والمشاعر اليوم.. تقلبات مناخية والأرصاد السعودية تحذر من رياح نشطة وأتربة مثارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر المركز الوطني للأرصاد بالمملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين الموافق 2 يونيو 2025، تنبيهات تحذيرية تشمل 10 مناطق إدارية في المملكة، تتعلق بتقلبات مناخية متوقعة تبدأ منذ صباح اليوم وتستمر حتى ساعات المساء.

وأكدت الأرصاد أن هذه التقلبات تتنوع بين رياح نشطة، وأتربة مثارة، وأمطار خفيفة، وسط دعوات للحذر الشديد بسبب تدني مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج في بعض المناطق الساحلية.

وشملت التنبيهات مناطق مكة والمشاعر المقدسة، إلى جانب جدة، رابغ، الليث، الشعيبة، خليص، الجموم، وبحرة، حيث توقعت الأرصاد نشاط الرياح المثيرة للأتربة، مع احتمالية تدني مستوى الرؤية الأفقية ليصل إلى ما بين 1 إلى 3 كيلومترات.

كما أشار المركز إلى أن سرعة الرياح قد تصل في بعض المناطق إلى 59 كيلومترًا في الساعة، موضحًا أن الحالة الجوية مستمرة حتى الساعة السابعة مساءً.

وفيما يخص منطقة المدينة المنورة، شملت التحذيرات محافظات بدر، وادي الفرع، العيص، ينبع، والرايس، حيث توقعت الأرصاد رياحًا شديدة وارتفاعًا في الأمواج، مع شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية بسبب الأتربة المثارة.

وأشار المركز الوطني للأرصاد إلى أن درجات الحرارة المتوقعة في بعض المناطق قد تصل إلى 40 درجة مئوية، مع اتجاه الرياح جنوبية شرقية بسرعة تصل إلى 28 كيلومترًا في الساعة، بينما تصل نسبة الرطوبة إلى 30%.

ودعا المركز جميع المواطنين والمقيمين، خاصة في المناطق المتأثرة، إلى توخي الحذر واتباع تعليمات السلامة، مع ضرورة متابعة النشرات والتقارير الجوية بشكل مستمر، خصوصًا في ظل استمرار موسم الحج وتوافد الحجاج إلى مكة والمشاعر المقدسة، لضمان سلامة الجميع وتجنب التعرض للمخاطر الجوية.