نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصول أكثر من 1.4 مليون حاج إلى السعودية استعدادًا لموسم الحج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية أن عدد الحجاج القادمين من خارج المملكة بلغ حتى الآن مليونًا و475 ألفًا و230 حاجًا، وذلك مع اقتراب ذروة موسم الحج لهذا العام.

وتستمر المملكة في استقبال أفواج ضيوف الرحمن عبر منافذها الجوية والبرية والبحرية، وسط منظومة خدمية متكاملة تهدف إلى تسهيل إجراءات الدخول وضمان انسيابية حركة الحشود في المشاعر المقدسة.

جهود سعودية متكاملة لخدمة الحجاج

تعمل السلطات السعودية على تنظيم حركة الحشود وتأمين الخدمات الطبية والإرشادية، بالتزامن مع استخدام أحدث التقنيات لتيسير أداء المناسك في أجواء آمنة ومنظمة.

تشمل هذه الجهود تطوير منظومة النقل وخدمات الإعاشة، وتوفير خدمات الإسعاف والطوارئ، بالإضافة إلى توفير فرق متخصصة لتقديم الإرشادات للحجاج وضمان سلامتهم.

بعثة الحج المصرية: خدمات متكاملة لحجاج القرعة

في السياق ذاته، تواصل بعثة حج القرعة المصرية تنفيذ خطتها الشاملة لخدمة الحجاج المصريين هذا العام، حيث تم تجهيز مخيمات مكيفة ومجهزة بكافة الخدمات في مشعر عرفات، وتقع هذه المخيمات على مسافة قصيرة من مسجد نمرة، ما يتيح للحجاج سهولة الوصول إلى موقع خطبة عرفة وأداء الصلاة فيه.

كما تم تجهيز مخيمات مماثلة في مشعر منى لتوفير الراحة والسكينة للحجاج.

وأكدت البعثة توفير حافلات حديثة ومكيفة لنقل الحجاج بين المشاعر المقدسة، مع وجود فرق طبية متخصصة لمتابعة الحالة الصحية للحجاج والكشف الدوري عليهم، بالإضافة إلى فرق دعم لمساعدة الحالات الإنسانية، وتوزيع وجبات جافة ومياه وعصائر باردة لمواجهة درجات الحرارة المرتفعة.

غرفة عمليات مركزية وأنظمة رقمية متطورة

وأوضحت بعثة حج القرعة المصرية أن أعمالها تُدار من خلال غرفة عمليات مركزية مدعومة بأنظمة رقمية متطورة، تتيح سرعة التواصل والاستجابة الفورية لأي طارئ قد يطرأ أثناء أداء المناسك.

كما تضم البعثة علماء من وزارة الأوقاف لتقديم الإرشاد الديني وشرح مناسك الحج بشكل مبسط يضمن للحجاج تجربة روحانية منظمة وآمنة.

موسم حج مميز في ظل الاستعدادات المبكرة

تأتي هذه الجهود في إطار استعدادات المملكة العربية السعودية لاستقبال ملايين الحجاج، ضمن رؤية شاملة تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وضمان أداء مناسكهم بسهولة ويسر، بما يعكس التزام المملكة بتقديم أفضل الخدمات للحجاج من مختلف أنحاء العالم.