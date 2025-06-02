نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لأول مرة في موسم الحج.. السعودية تُفعل منظومة الدرونز والإمداد الجوي الطبي لدعم الحجاج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في خطوة تُعد الأولى من نوعها على مستوى العالم، أعلنت المملكة العربية السعودية عن إدخال الطائرات المسيّرة (الدرونز) والطائرات العمودية ضمن منظومة الإمداد الطبي لدعم الحجاج خلال موسم الحج لعام 2025، في إطار خطة شاملة تعتمد على توظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي لضمان موسم حج آمن ومنظم.

الدرونز والطائرات العمودية.. ثورة في إدارة الدعم الطبي خلال الحج

وأوضح البيان الرسمي الصادر عن الجهات المعنية أن الطائرات المسيّرة ستُستخدم لنقل المستلزمات الطبية والأدوية إلى نقاط محددة بدقة عالية، خاصة في المناطق التي تشهد ازدحامًا شديدًا أو يصعب الوصول إليها سريعًا عبر الطرق البرية التقليدية.



كما تم تخصيص الطائرات العمودية لنقل الفرق الطبية والمعدات اللازمة إلى المواقع الحرجة، بما يسهم في تقليص زمن الاستجابة السريعة للحالات الطارئة وإنقاذ الأرواح، في ظل الكثافة البشرية الكبيرة التي يشهدها موسم الحج سنويًا.

تكنولوجيا متطورة لخدمة ضيوف الرحمن

ويأتي تفعيل منظومة الدرونز والإمداد الجوي الطبي ضمن رؤية المملكة 2030 التي تركز على تحسين جودة الخدمات المقدمة للحجاج وتسهيل أداء المناسك بشكل آمن وسلس، مع تعزيز قدرات الجهات المعنية على التعامل مع أي طارئ طبي قد يحدث خلال موسم الحج.

وأكدت السلطات السعودية أن هذه التقنيات الجديدة ستُحدث نقلة نوعية في إدارة موسم الحج، حيث تُمكن الفرق الطبية من الوصول إلى الحجاج في أسرع وقت ممكن، ما يرفع من كفاءة الخدمات الإسعافية والطبية ويعزز من معدلات الأمان والراحة لضيوف الرحمن.

جهود بعثة حج القرعة المصرية لتأمين راحة الحجاج

وفي سياق متصل، واصلت بعثة حج القرعة المصرية جهودها المكثفة لتوفير أفضل سبل الراحة والأمان لحجاجها خلال موسم الحج 2025، حيث تم تجهيز مخيمات مكيفة في مشعر عرفات بالقرب من مسجد نمرة، مع تخصيص فرق متخصصة لتقديم الدعم للحالات الإنسانية وتوفير وجبات غذائية جافة وعصائر ومياه لمواجهة درجات الحرارة المرتفعة.

كما وفرت البعثة مخيمات متكاملة في مشعر منى، مع تخصيص أطباء لمتابعة الحالات الصحية وعلماء دين لإرشاد الحجاج وشرح المناسك، بالإضافة إلى توفير حافلات حديثة ومكيفة لنقل الحجاج بين المشاعر، مع متابعة مستمرة لأوضاع الحجاج عبر غرفة عمليات رقمية تعمل على مدار الساعة لمراقبة الحشود والتدخل السريع عند الحاجة.

التكنولوجيا في خدمة الحجاج.. مستقبل واعد لموسم الحج

تُعزز هذه الخطوات جهود المملكة العربية السعودية في تطوير منظومة الحج والعمرة، بما يضمن راحة وسلامة ضيوف الرحمن من مختلف أنحاء العالم، ويعكس التزام المملكة بتوفير بيئة آمنة وسلسة تمكن الحجاج من أداء مناسكهم بأمان وطمأنينة.