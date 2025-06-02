نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لأول مرة.. السعودية تطلق طائرة الدرون "صقر" لخدمة الحجاج خلال موسم 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في خطوة تعكس التطور الكبير الذي تشهده منظومة الحج في المملكة العربية السعودية، أعلنت قوات الدفاع المدني السعودي عن إطلاق طائرة الدرون "صقر" لأول مرة ضمن منظومات الإطفاء والإنقاذ المخصصة لخدمة الحجاج خلال موسم الحج لعام 2025.

وأكدت السلطات أن طائرة الدرون "صقر" مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتأتي ضمن خطة شاملة تعتمد على التحول الرقمي والاستفادة من التكنولوجيا المتطورة لضمان موسم حج آمن ومنظم.

طائرة "صقر".. قدرات متقدمة لخدمة الحجاج وإدارة الحشود

وأوضح الدفاع المدني السعودي أن طائرة "صقر" تتميز بقدرات عالية في التحليق والرصد المباشر، بالإضافة إلى إمكانية نقل البيانات فورًا إلى غرف العمليات المركزية، ما يُسهم بشكل فعال في اتخاذ قرارات ميدانية دقيقة وسريعة.



وتُستخدم الطائرة في رصد التجمعات، ومراقبة الحشود، والكشف المبكر عن الحوادث، إلى جانب تعزيز سرعة الاستجابة لحالات الطوارئ، ما يرفع من مستوى الأمان والكفاءة خلال موسم الحج.

خطط متكاملة لتأمين موسم الحج 2025

يأتي إطلاق "صقر" ضمن خطة أوسع تشمل تعزيز قدرات الدفاع المدني السعودي في موسم الحج، حيث تم التركيز على استثمار الحلول الذكية والتقنيات الحديثة لضمان تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

جهود بعثة حج القرعة المصرية لخدمة الحجاج

وفي سياق متصل، تواصل بعثة حج القرعة المصرية جهودها المكثفة لتوفير أفضل سبل الراحة والرعاية لحجاجها خلال موسم الحج، حيث تم تجهيز مخيمات مكيفة في مشعر عرفات بالقرب من مسجد نمرة، مع تخصيص فرق لخدمة الحالات الإنسانية وتقديم الدعم اللازم.



كما تم توفير وجبات جافة، وعصائر، ومياه باردة لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة، إلى جانب تجهيز مخيمات متكاملة في مشعر منى لضمان راحة الحجاج.



وأوضحت البعثة أن حافلات حديثة ومكيفة ستتولى نقل الحجاج بين المشاعر، مع وجود أطباء لمتابعة الحالات الصحية، وعلماء دين لشرح المناسك والإجابة عن استفسارات الحجاج.

غرفة عمليات مركزية لمتابعة الحجاج على مدار الساعة

تتابع غرفة العمليات المركزية أوضاع الحجاج المصريين على مدار الساعة، مدعومة بأنظمة رقمية متطورة تتيح سرعة التدخل عند الطوارئ، وتوفر مراقبة دقيقة للحشود بما يضمن موسم حج أكثر أمنًا وسلامًا.



وتأتي هذه الإجراءات في إطار جهود المملكة العربية السعودية وجميع الجهات المشاركة في موسم الحج لتقديم أفضل الخدمات للحجاج وضمان سلامتهم في كل الأوقات.