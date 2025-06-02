نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "سدايا" سخّرت تقنياتها في صالة مبادرة طريق مكة بمطار إسلام آباد لخدمة ضيوف الرحمن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

سخّرت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) جهودها التقنية وكوادرها في مطار إسلام آباد الدولي، ضمن مشاركتها الفاعلة في مبادرة "طريق مكة" لعام 1446هـ التي نفذتها وزارة الداخلية بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، وذلك من خلال حلولها الرقمية المتقدمة التي وفرتها بهدف تسريع إنهاء إجراءات سفر الحجاج القادمين من باكستان وحتى وصولهم إلى المملكة بكل يسر وسهولة ومن دون انتظار أو تأخير.

وعملت "سدايا" على تعزيز خدمة استقبال القادمين لأداء فريضة الحج من خلال محطات العمل المتطورة، والمدعومة بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي التي وفّرت السرعة والكفاءة، في الوقت الذي تابعت فيه كوادرها الهندسية بشكل مستمر الجاهزية التشغيلية للبُنية التحتيّة الرقمية المتكاملة التي وفرتها في صالة المبادرة بمطار إسلام آباد لضمان استمرارية عملها بكفاءة وسرعة.

وقدّمت الفرق الفنية لـ "سدايا" على مدار الساعة جميع أوجه الدعم التشغيلي والتقني لاستمرارية الخدمات، حيث جاءت هذه الجهود امتدادًا لحرص "سدايا" على دعم التكامل التقني بين الجهات الحكومية المشاركة في مبادرة "طريق مكة"، بما يسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن