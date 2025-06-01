الرياض - كتبت رنا صلاح - كثرة الاستفسارات مؤخرا من قبل المواطنين في المملكة العربية السعودية حول موعد إيداع دعم حساب المواطن للدفعة رقم 91 لشهر يونيو 2025، بالإضافة إلى تساؤلات متكررة بشأن إمكانية تقديم موعد الصرف ليتزامن مع الفترة التي تسبق عيد الأضحى المبارك، نظرا لما يوفره هذا الدعم من مساندة مالية للمستفيدين في تغطية نفقاتهم الضرورية قبل العيد.

قبل ولا بعد العيد.. موعد صرف دفعة يونيو 2025 من حساب المواطن

وفقا للجدول الزمني المعتاد الذي يعتمده برنامج حساب المواطن، يتم صرف الدعم في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، إلا أن الموعد قد يتغير إذا صادف عطلة رسمية، حيث يمكن تقديمه أو تأخيره يوما واحدا، ومع اقتراب عيد الأضحى المتوقع فلكيا يوم الجمعة الموافق 6 يونيو 2025، يترقب المواطنون قرار رسمي بتقديم موعد الدفعة، لكن حتى الآن لم يصدر أي إعلان رسمي بشأن تعديل تاريخ الصرف.

يصرف الدعم شهريا في 10 من الشهر الميلادي.

يتم التقديم أو التأخير في حال وجود عطلة.

لم يعلن رسميا عن تغيير موعد دفعة يونيو حتى اللحظة.

طريقة الاستعلام عن أهلية حساب المواطن – دفعة 91

أوضح برنامج حساب المواطن أن نتائج أهلية الدورة رقم 91 لشهر يونيو 2025 قد صدرت، ويمكن لكل مستفيد التحقق منها بسهولة من خلال عدد من الطرق الرقمية المتاحة:

تحميل تطبيق حساب المواطن من متجر Google Play أو App Store.

الدخول إلى بوابة البرنامج الإلكترونية.

تسجيل الدخول بالحساب الشخصي للمستفيد.

عرض حالة الأهلية من الواجهة الرئيسية.

الشروط المطلوبة لاستحقاق دعم حساب المواطن

لكي يكون المواطن مؤهلاً للاستفادة من الدعم المقدم ضمن برنامج حساب المواطن يجب استيفاء مجموعة من الضوابط الأساسية التي حددتها الجهات المختصة: