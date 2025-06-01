نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "التجارة" تُشرف على تمكين "الهايبرات" والشركات الكبرى من تقديم خدماتها لضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تُشرف وزارة التجارة على مبادرة تمكين "الهايبرات" والشركات الكبرى من تقديم خدماتها لضيوف الرحمن في المشاعر المقدسة خلال موسم حج هذا العام 1446هـ، بالشراكة مع أمانة العاصمة المقدسة وشركة كدانة للتنمية والتطوير.

وتهدف المبادرة إلى الارتقاء بالخدمات التموينية المقدمة لضيوف الرحمن، والإسهام في الوفرة العالية للمنتجات التموينية والضرورية للحجاج، وتسهيل الرقابة والتحقق من الاشتراطات والمتطلبات التجارية، كذلك توفير احتياجات الحجاج من سلع ومنتجات، أبرزها: المواد الغذائية، والمياه، والعصائر، والألبان، والمثلجات والآيسكريم وغيرها