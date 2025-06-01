الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية عن صرف العلاوات السنوية للمعلمات، حيث يعتبر هذا القرار من أبرز القرارات التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم، ويأتي هذا في إطار سعي الوزارة لتحقيق العدالة الاجتماعية بين الجميع، بالإضافة إلى ذلك تعمل على تحفيز المعلمات لتقديم أفضل أداء مجال التعليميؤ ولكن هذه العلاوات يتم صرفها بناء على مجموعة من المعايير والشروط.

المعلمات ليكم خبر.. موعد صرف العلاوات السنوية في السعودية 2025 وضوح واطمئنان

أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية عن أن العلاوات السنوية للمعلمات سيتم صرفها من بداية النصف الثاني من عام 2025، وهذا يتم بالتحديد من شهر يوليو القادم، ويأتي هذا ضمن الجدول الزمني لتنظيم عملية صرف العلاوات والرواتب، لذلك تحرص الوزارة على إيداع المستحقات المالية في حسابات المعلمات قبل بداية الفصل الدراسي الجديد.

وأكد المسؤولون أن صرف العلاوات سيكون بالتزامن مع رواتب شهر يوليو 2025، هذا يعني أن حسابات المعلمات سيدخل الراتب مضاعف وهو عبارة عن الراتب الأساسي والعلاوة السنوية.

خطوات الاستعلام عن العلاوات السنوية بالمملكة العربية السعودية 2025

بإمكان جميع المعلمات من الاستعلام عن تفاصيل العلاوات بسهولة من خلال السير على مجموعة من الخطوات، وهذا يتم من خلال السير على مجموعة من الخطوات كالآتي:

الدخول إلى الموقع الرسمي لنظام فارس.

إضافة اسم المستخدم وكلمة المرور في الحقل المخصص.

تحديد خيار الرواتب والبدلات.

الضغط على أيقونة العلاوات السنوية.

تحميل التفاصيل الخاصة بالملفات بصيغة pdf.

وإذا كنت ترغب تصحيح بعض البيانات يمكنك التواصل مع الدعم.

ما هي قيمة العلاوات السنوية للمعلمات 2025؟

تتفاوت قيمة العلاوة السنوية بين المعلمات بناء على الدرجة الوظيفية والمستوى المهني، وهذه هي قيمة العلاوة: