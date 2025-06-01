الرياض - كتبت رنا صلاح - ضمن استعداداتها المتواصلة لموسم حج هذا العام 1446هـ، كثفت وزارة الحج والعمرة السعودية جهودها الميدانية والتنظيمية، بهدف ضمان أداء ضيوف الرحمن لمناسكهم في أجواء آمنة ومريحة، وسط منظومة خدمات متكاملة تسهم في تعزيز جودة تجربة الحجاج، وتزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة المتوقعة في المشاعر المقدسة خلال يوم عرفة، أصدرت الوزارة مجموعة من التعليمات والإرشادات التي تُعنى بالحفاظ على سلامة الحجاج وصحتهم.

نصائح وتنبهات هامة من وزارة الحج لزوار الرحمن.. من نسك إلى مخيم عرفة

وجهت الوزارة نداء مباشر إلى الحجاج بضرورة الالتزام بالبقاء داخل المخيمات خلال فترة الذروة من الساعة العاشرة صباحا وحتى الرابعة عصرا يوم عرفة، وتجنّب الذهاب إلى جبل الرحمة أو مسجد نمرة خلال هذا التوقيت، تفاديا للتعرض لأشعة الشمس المباشرة ودرجات الحرارة العالية التي قد تؤثر على صحة الحجاج وتعرضهم للإجهاد الحراري أو ضربات الشمس.

الالتزام بجداول التفويج ووسائل النقل الرسمية

كما شددت الوزارة على أهمية اتباع جداول التفويج المحددة من قبل الجهات المختصة وعدم مخالفتها أثناء الانتقال بين المشاعر المقدسة، مؤكدة ضرورة استخدام وسائل النقل المعتمدة ضمن أنماط التنقل الرسمية، ومنع التنقل سيرا على الأقدام في الفترات التي قد تعرض الحجاج للإرهاق أو الخطر، وذلك لضمان سلامة الجميع وتيسير الحركة بسلاسة.

بطاقة “نسك” ضرورية لتعريف الحاج وتقديم الدعم

وفي إطار التنظيم الذكي والحديث، أكدت وزارة الحج والعمرة ضرورة حمل بطاقة نسك الإلكترونية من قبل كل حاج، وضرورة إبرازها عند الطلب، حيث تعد البطاقة وسيلة تعريف مهمة تساعد الفرق المختصة في الوصول إلى الحاج بسرعة وتقديم المساعدة عند الحاجة، كما شددت الوزارة على ضرورة الانتباه لعدم فقدان البطاقة خلال التنقل بين المشاعر، كونها تلعب دور أساسي في تسهيل إدارة الحشود.

توجيهات لشركات الخدمة لضمان سلامة الحجاج