الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية عن تحديث هام يتعلق بتجديد إقامة زوجة المقيم، حيث أصبح الأمر مشروطًا بتنفيذ مجموعة من الضوابط التي أُقرت مؤخرًا، وهذه الخطوة ليست مجرد تنظيم إداري، بل تمثل تحولًا حقيقيًا في طريقة التعامل مع شؤون الإقامة في البلاد، خاصة في ظل سعي السعودية لتطوير أنظمتها وتحقيق أعلى درجات الالتزام بالقانون ذغكسث بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

صدمة للوافدين .. منع تجديد إقامة الزوجة إلا بشروط صارمة بدءا من اليوم

لم يعد تجديد إقامة الزوجة مجرد إجراء روتيني كما كان في السابق، بل أصبح الآن مرهونًا بتطبيق أربعة شروط أساسية لا يمكن تجاوزها وهذه الشروط تأتي ضمن خطة شاملة لضمان سلامة بيانات المقيمين وأسرهم، وتعزيز الرقابة على الوضع القانوني لكل من يعيش على أرض المملكة.

الشروط الأربعة لتجديد إقامة الزوجة



صلاحية جواز السفر

أول وأهم شرط لتجديد الإقامة هو أن يكون جواز سفر الزوجة ساري المفعول فلا يُقبل أي طلب تجديد إذا كان الجواز منتهيًا أو غير صالح، وهذا الشرط يهدف إلى ضمان الاستمرارية القانونية للإقامة وتفادي أي عوائق في المستقبل.

التأمين الصحي الإلزامي

ينبغي أن تكون الزوجة مشمولة بتأمين صحي ساري، وفقًا للنظام الصحي المعتمد في المملكة، فالتأمين لم يعد رفاهية بل ضرورة قانونية، وهو يغطي تكاليف الرعاية الصحية، ويحمي الأسرة من التعرض لمخالفات مالية.

دفع رسوم التجديد

يُشترط تسديد الرسوم المقررة لتجديد الإقامة قبل تقديم الطلب وتتيح الجهات المختصة خيارات متعددة للدفع، سواء من خلال البنوك أو عبر منصة أبشر، ويُنصح دائمًا بالتأكد من المبلغ المستحق قبل الدفع لتفادي تأخير المعاملة.

خلو السجل من المخالفات المرورية