الرياض - كتبت رنا صلاح - أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم، عبر النظام الآلي للإنذار المبكر عن تنبيه برتقالي يُحذر من حالة جوية شديدة تؤثر على سواحل منطقة جازان وعدد من المحافظات الساحلية التابعة لها، تشمل جزر فرسان، الدرب، بيش، وصبيا تملفن بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

المركز الوطني للأرصاد: الأرصاد تُطلق تنبيهًا باللون البرتقالي: رياح شديدة وأمواج عالية في جازان اليوم

وفقًا للبيان الرسمي، من المتوقع أن تشهد المنطقة رياحاً شديدة السرعة تتراوح بين 50 إلى 59 كم/ساعة، مما يؤدي إلى شبه انعدام للرؤية الأفقية على الطرق، وارتفاع كبير في الأمواج على السواحل والمياه الإقليمية. وتُشكل هذه الظروف خطورة كبيرة على الملاحة البحرية ونشاطات الصيد.

أمطار خفيفة وصواعق رعدية في المناطق الجبلية

كما توقع المركز هطول أمطار خفيفة مصحوبة برياح نشطة تؤثر على مدى الرؤية في عدد من المحافظات الجبلية مثل: الحُرَّث، الداير، الريث، العيدابي، العارضة، فيفا، وهروب. وحذر المركز من احتمال وقوع صواعق رعدية قد ترافق هذه التقلبات الجوية.

استمرار التقلبات الجوية حتى الساعة التاسعة مساءً

أوضح المركز الوطني للأرصاد أن الحالة الجوية الحالية ستستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة التاسعة مساءً من هذا اليوم. ودعا المركز جميع المواطنين والمقيمين إلى توخي الحذر وتجنب أماكن تجمعات المياه ومجاري السيول، مع ضرورة متابعة التحديثات المستمرة عبر القنوات الرسمية.

إرشادات السلامة من المركز الوطني للأرصاد