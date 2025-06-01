نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس التنفيذي لهيئة المساحة الجيولوجية يتفقد جاهزية مراقبة أعمال الضخ من بئر زمزم المبارك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تفقد الرئيس التنفيذي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية المهندس عبدالله بن مفطر الشمراني جاهزية فرق الهيئة الفنية واستعداداتهم لمراقبة أعمال الضخ من بئر زمزم المبارك إلى مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم، ومتابعة أعمال محطات الفلترة والتعقيم الخاصة بالماء المبارك.

‏وتابع خلال الجولة الميدانية الاستعدادات والأعمال التي تقدمها الهيئة لخدمة ضيوف الرحمن، وزار محطات الفلترة والتعقيم الخاصة بماء زمزم ومتابعة أعمال الهيئة في اللجنة الأمنية لمراقبة مصادر مياه الشرب في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة