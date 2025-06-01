الرياض - كتبت رنا صلاح - مع بداية موسم الحج وارتفاع درجات الحرارة في مكة المكرمة، تتجه الأنظار إلى الجهود الصحية المبذولة لحماية ضيوف الرحمن من المخاطر المناخية المحتملة، وفي مقدمتها ضربات الشمس والإجهاد الحراري.

لأول مرة في تاريخ الحج... السعودية تطلق مركز متطور لمكافحة ضربات الشمس

وفي هذا السياق، أطلق مستشفى النور التخصصي مبادرة نوعية تعد الأولى من نوعها في مستشفيات مكة، تهدف إلى التصدي لهذه التحديات الصحية من خلال إنشاء مركز متخصص ومتكامل لعلاج هذه الحالات الطارئة.

استعدادات شاملة لمواجهة تحديات الحرارة

تأتي هذه الجهود ضمن استعدادات موسعة لمواجهة المخاطر الصحية الناجمة عن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة بمكة والمشاعر المقدسة، وخصوصًا الأمراض المرتبطة بالإجهاد الحراري وضربات الشمس، والتي تمثل تهديدا صحيا رئيسيا خلال موسم الحج.

افتتاح أول مركز متخصص لعلاج ضربات الشمس

وفي إنجاز هو الأول من نوعه بين مستشفيات مكة، أطلق مستشفى النور مركزا طبيا متطورا يعنى بشكل خاص بعلاج حالات ضربات الشمس والإجهاد الحراري، استجابة للظروف المناخية القاسية التي يشهدها موسم الحج لهذا العام.

ويضم المركز 10 أسرّة مجهزة بأحدث تقنيات التبريد عبر مضخات الماء والهواء، لضمان سرعة الاستجابة وتقديم العلاج الفوري للحالات الطارئة، حيث يعمل المركز تحت إشراف مباشر من قسم الطوارئ على مدار الساعة.

كوادر طبية مؤهلة وتجهيزات عالية المستوى

يستند مستشفى النور التخصصي إلى بنية طبية قوية، حيث يضم 500 سرير موزعة على أقسام متخصصة، ويديره فريق طبي على درجة عالية من الكفاءة والتدريب، مدعومًا بأحدث الأجهزة الطبية المتطورة التي تتيح الاستجابة السريعة والفعالة للحالات الحرجة.

ويضع الطاقم الطبي الأولوية القصوى لعلاج الحالات الخطرة والعاجلة وفقًا لأعلى المعايير الطبية المعتمدة، مما يعكس الجاهزية العالية للمستشفى لتقديم رعاية طبية متقدمة لحجاج بيت الله الحرام.

خطوة نوعية نحو رعاية صحية آمنة للحجاج

وتُعد هذه المبادرة الطبية المتقدمة جزءًا من جهود المملكة المتواصلة لتعزيز منظومة الرعاية الصحية خلال مواسم الحج، خصوصًا في ظل التحديات البيئية ودرجات الحرارة المرتفعة التي تؤثر على صحة ملايين الحجاج.

ويؤكد افتتاح مركز علاج ضربات الشمس والإجهاد الحراري بمستشفى النور، التزام القطاع الصحي في السعودية بتوفير بيئة آمنة وملائمة لضيوف الرحمن، ضمن رؤية شاملة تدمج بين الوقاية، وسرعة الاستجابة، وجودة الرعاية.