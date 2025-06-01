الرياض - كتبت رنا صلاح - مع اقتراب نهاية العام الدراسي 1446هـ، ينتظر طلاب ومعلمو المملكة العربية السعودية الإعلان الرسمي عن موعد الإجازة الصيفية لعام 2025، التي تعتبر من أهم الفترات السنوية لمنح الجميع فرصة للراحة والاستجمام، بالإضافة إلى تجهيز النفس للمرحلة الدراسية المقبلة.
موعد الإجازة الصيفية 2025 للمدارس في السعودية يكشف بعد انتظار طويل وتساؤلات عديدة
- وفقاً للتقويم الدراسي المعتمد من وزارة التعليم السعودية، تبدأ الإجازة الصيفية للعام الدراسي 1446هـ – 2025م يوم الخميس 1 محرم 1447هـ، الموافق 26 يونيو 2025م. ويصادف هذا اليوم نهاية الفصل الدراسي الثالث بعد الانتهاء من الاختبارات النهائية في جميع المراحل الدراسية.
مدة الإجازة الصيفية
تختلف فترة الإجازة بين الطلاب والمعلمين بناء على خطط العودة والاستعداد للعام الدراسي الجديد:
- للطلبة: تبدأ الإجازة من 26 يونيو 2025م وتستمر حتى يوم الأحد 24 أغسطس 2025م، أي نحو 59 يوماً.
- للمعلمين والمعلمات: تبدأ الإجازة في نفس اليوم، على أن يعودوا للعمل يوم الأحد 17 أغسطس 2025م، أي قبل الطلاب بأسبوع.
مواعيد العودة إلى الدراسة 1447هـ – 2025م
- عودة الكادر التعليمي والإداري: الأحد 17 أغسطس 2025م
- عودة الطلاب والطالبات: الأحد 24 أغسطس 2025م
أهمية الإجازة الصيفية
- لا تقتصر الإجازة الصيفية على الراحة فقط، بل تمثل فرصة مهمة لاستعادة النشاط الذهني والبدني بعد عام دراسي طويل. كما توفر وقتاً مناسباً للتخطيط للعام المقبل عبر التسجيل في الدورات الصيفية أو المعسكرات التعليمية، إضافة إلى قضاء أوقات ممتعة مع الأسرة أو السفر والاستجمام. كما تعد الإجازة فرصة ذهبية للطلاب المقبلين على مراحل دراسية جديدة، كالجامعة أو الثانوية، للتحضير الأكاديمي والنفسي.
- الإجازة الصيفية في السعودية لعام 2025 تتيح للجميع فرصة مثالية لتحقيق التوازن بين الدراسة والعمل والحياة الاجتماعية. ومع تحديد موعدها الرسمي في 26 يونيو، يمكن للطلاب وأولياء الأمور والمعلمين تنظيم خططهم المستقبلية بشكل أفضل والاستفادة من هذه الفترة بما يخدم تطلعاتهم التعليمية والمهنية.