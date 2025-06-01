الرياض - كتبت رنا صلاح - مع اقتراب نهاية العام الدراسي 1446هـ، ينتظر طلاب ومعلمو المملكة العربية السعودية الإعلان الرسمي عن موعد الإجازة الصيفية لعام 2025، التي تعتبر من أهم الفترات السنوية لمنح الجميع فرصة للراحة والاستجمام، بالإضافة إلى تجهيز النفس للمرحلة الدراسية المقبلة.

موعد الإجازة الصيفية 2025 للمدارس في السعودية يكشف بعد انتظار طويل وتساؤلات عديدة

وفقاً للتقويم الدراسي المعتمد من وزارة التعليم السعودية، تبدأ الإجازة الصيفية للعام الدراسي 1446هـ – 2025م يوم الخميس 1 محرم 1447هـ، الموافق 26 يونيو 2025م. ويصادف هذا اليوم نهاية الفصل الدراسي الثالث بعد الانتهاء من الاختبارات النهائية في جميع المراحل الدراسية.

مدة الإجازة الصيفية

تختلف فترة الإجازة بين الطلاب والمعلمين بناء على خطط العودة والاستعداد للعام الدراسي الجديد:

للطلبة: تبدأ الإجازة من 26 يونيو 2025م وتستمر حتى يوم الأحد 24 أغسطس 2025م، أي نحو 59 يوماً.

تبدأ الإجازة من 26 يونيو 2025م وتستمر حتى يوم الأحد 24 أغسطس 2025م، أي نحو 59 يوماً. للمعلمين والمعلمات: تبدأ الإجازة في نفس اليوم، على أن يعودوا للعمل يوم الأحد 17 أغسطس 2025م، أي قبل الطلاب بأسبوع.

مواعيد العودة إلى الدراسة 1447هـ – 2025م

عودة الكادر التعليمي والإداري: الأحد 17 أغسطس 2025م

الأحد 17 أغسطس 2025م عودة الطلاب والطالبات: الأحد 24 أغسطس 2025م

أهمية الإجازة الصيفية