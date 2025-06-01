الرياض - كتبت رنا صلاح - من خلال هذه التعديلات، تسعى المملكة إلى تحقيق توازن دقيق بين حماية الحقوق المالية للمواطنين وضمان بقاء نظام التقاعد قويا وفعالا على المدى الطويل، في انسجام مع رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى بناء نظام مالي واجتماعي مستدام وشامل.

هل تتقاعد قبل الستين؟ الحكومة توضح حقيقة تعديل سن التقاعد في السعودية

تفاصيل تعديل سن التقاعد في السعودية لعام 2025

بحسب ما أعلنت عنه المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فإن التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تتضمن ما يلي:

تحديد سن التقاعد بين 58 و65 عامًا، وفقًا لطبيعة الوظيفة ونوع القطاع (حكومي أو خاص).

بدء تطبيق النظام على الموظفين الجدد في القطاعين العام والخاص اعتبارًا من تاريخ نفاذ القرار الرسمي.

استثناء من بلغ سن الخمسين أو أكثر ممن لديهم اشتراك لا يقل عن 20 سنة في نظام التقاعد المدني، حيث لا تشملهم التعديلات ويستمر العمل بالنظام السابق لهم دون تغيير.

أهداف تعديل نظام التقاعد

تهدف التعديلات الجديدة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، أبرزها:

توحيد أنظمة التقاعد بين موظفي القطاعين العام والخاص، بما يحقق العدالة ويقلل الفوارق.

ضمان الاستدامة المالية لصناديق التقاعد وتعزيز قدرتها على الوفاء بالالتزامات طويلة الأمد.

مواكبة التغيرات الديموغرافية، لا سيما في ظل ارتفاع متوسط الأعمار وزيادة نسبة كبار السن في المجتمع.

التقاعد المبكر: شروط جديدة للاستحقاق

شملت التعديلات أيضًا ضوابط جديدة للحصول على التقاعد المبكر، حيث أعلنت المعايير التالية:

يجب أن تكون مدة الاشتراك الفعلي في النظام لا تقل عن 20 سنة (240 شهرًا)، على أن ترتفع لاحقا إلى 25 سنة (300 شهرًا) بعد مرور خمس سنوات على سريان التعديلات.

يشترط أن لا يقل المعاش التقاعدي عن 50% من آخر راتب تقاضاه الموظف، ولا يقل عن الحد الأدنى المقرر للمعاشات في النظام.

التوازن بين الحقوق والاستدامة

من خلال هذه التعديلات، تسعى المملكة إلى تحقيق توازن دقيق بين حماية الحقوق المالية للمواطنين وضمان بقاء نظام التقاعد قويا وفعالا على المدى الطويل، في انسجام مع رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى بناء نظام مالي واجتماعي مستدام وشامل.