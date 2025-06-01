نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصول 500 حاج فلسطيني من ذوي الشهداء إلى مكة المكرمة ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبلت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، صباح اليوم الأحد، أولى طلائع ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة من دولة فلسطين، والبالغ عددهم 500 حاج وحاجة من الضفة الغربية، من ذوي الشهداء والأسرى والجرحى من أبناء الشعب الفلسطيني، وذلك لأداء مناسك الحج والعمرة لهذا العام 1446هـ.

تأتي هذه المبادرة الإنسانية في إطار التوجيه الكريم الصادر عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، باستضافة 1000 حاج وحاجة من الأشقاء الفلسطينيين على نفقته الخاصة، تجسيدًا لدعم المملكة المستمر للقضية الفلسطينية، وترسيخًا لقيم الأخوة الإسلامية وتعزيزًا لجسور التواصل مع الشعوب الإسلامية.

استقبال حافل وخدمات متكاملة لضيوف الرحمن

أكدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أن اللجان الميدانية التابعة للبرنامج باشرت تقديم الخدمات لضيوف الرحمن منذ لحظة وصولهم إلى الأراضي المقدسة، مرورًا بمرافقتهم إلى أماكن الإقامة المخصصة لهم في مكة المكرمة، ووصولًا إلى تنظيم تنقلاتهم وتأمين كافة احتياجاتهم، بما يضمن لهم أداء مناسكهم في أجواء من الراحة والطمأنينة.

كما أوضحت الوزارة أن فرق العمل تواصل جهودها على مدار الساعة، حيث تشرف 14 لجنة متخصصة على تقديم الخدمات المختلفة، إضافة إلى تنظيم برامج إثرائية وزيارات ميدانية لعدد من المعالم التاريخية والحضارية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بما يثري تجربة الحجاج الدينية والثقافية.

مواقف تاريخية للمملكة في خدمة القضية الفلسطينية

من جانبه، أعرب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، المشرف العام على البرنامج، الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، عن شكره وامتنانه لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، على هذه المبادرة الكريمة، التي وصفها بأنها امتداد طبيعي للدعم التاريخي والمواقف المشرفة التي تقدمها المملكة بقيادتها الحكيمة لأبناء فلسطين.

وأكد آل الشيخ أن الوزارة تعمل وفق خطة تنفيذية شاملة لضمان تقديم أفضل الخدمات للحجاج الفلسطينيين طوال فترة استضافتهم، وحتى عودتهم إلى أوطانهم سالمين بعد أداء مناسكهم، بما يعكس حرص القيادة السعودية على تقديم كل أوجه الدعم والتسهيلات لضيوف الرحمن.

برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين: رعاية مستمرة لضيوف الرحمن

يُعد برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة أحد أبرز المبادرات الإنسانية التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن، حيث استضاف منذ انطلاقه عام 1417هـ الآلاف من الحجاج من مختلف دول العالم، في تجسيد عملي لدور المملكة الريادي في خدمة الإسلام والمسلمين، ولترسيخ قيم الأخوة الإسلامية في أبهى صورها.