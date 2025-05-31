الرياض - كتبت رنا صلاح - في إطار جهود المملكة العربية السعودية لتحديث البنية التحتية وتحسين المشهد الحضري في العاصمة المقدسة، أعلنت الهيئة الملكية في مكة المكرمة عن بدء تنفيذ أعمال الإزالة في حي أجياد المصافي، أحد أقدم الأحياء العشوائية في المدينة وتهدف هذه الخطوة إلى إعادة تأهيل المنطقة بما يتماشى مع الخطط التنموية الشاملة لتعزيز جودة الحياة وتوفير بيئة حضرية متطورة غلشذل بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

البلدوزرات تتحرك .. الهيئة الملكية تطيح بحي شهير بالكامل

يقع حي أجياد المصافي جنوب المسجد الحرام بين الطريق الدائري الأول والثاني، ويتميز بموقعه الاستراتيجي القريب من المجمعات الفندقية الفاخرة مثل وقف الملك عبدالعزيز ومجمع الصفوة ويعد الحي من المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، ويعاني من بنية تحتية متدهورة، مما يجعله هدفًا رئيسيًا لخطط التطوير الحضري.

حالة الحي الحالية

يصنف حي أجياد المصافي كأحد الأحياء العشوائية التي تفتقر إلى الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي وتتميز المنطقة بأزقتها الضيقة ومبانيها القديمة، مما يصعب من وصول خدمات الطوارئ والمرافق العامة. غالبية سكان الحي من الجاليات الآسيوية، ويعيشون في ظروف سكنية غير ملائمة.

أهداف التطوير

تحسين البنية التحتية: تحديث شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي لتلبية احتياجات السكان.

توسيع الطرق والمداخل: تسهيل حركة المرور ودخول خدمات الطوارئ والمرافق العامة.

إنشاء مرافق حديثة: بناء مجمعات سكنية وتجارية وفندقية تلبي المعايير الحديثة.

تعزيز السلامة العامة: إزالة المباني المتهالكة التي تشكل خطرًا على السكان.

خطة العمل

تتضمن خطة الهيئة الملكية إزالة المباني القديمة بشكل تدريجي مع توفير بدائل سكنية مناسبة للسكان المتضررين كما ستعمل الهيئة على تطوير المنطقة لتصبح جزءًا من المنطقة المركزية الحديثة، مع التركيز على إنشاء مرافق سياحية وتجارية تعزز من مكانة مكة المكرمة كمركز ديني وسياحي عالمي.