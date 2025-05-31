عاجل ورسميًا .. التعليم السعودي يكشف موعد الاختبارات النهائية للفصل الثالث وهذه مفاجأة للطلاب

الرياض - كتبت رنا صلاح - مع انطلاق الفصل الدراسي الثالث في المملكة خلال شهر رمضان المبارك 1446هـ - 2025م، يستعد الطلاب لخوض الاختبارات النهائية التي تم تحديد موعدها رسميًا من قبل وزارة التعليم ويعد هذا الفصل الأخير في العام الدراسي الحالي سحنفط بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثالث

حددت وزارة التعليم السعودية موعد بدء الاختبارات النهائية للفصل الثالث ليكون يوم الأحد الموافق 19 ذو الحجة 1446هـ، حيث تشمل هذه الاختبارات جميع المراحل الدراسية في مختلف المناطق التعليمية بالمملكة كما أوضحت الوزارة أن الاختبارات الشفهية والعملية ستبدأ قبل ذلك، تحديدًا يوم 27 ذو القعدة 1446هـ، على أن يتم الإعلان عن النتائج النهائية للطلاب يوم الخميس 23 ذو الحجة 1446هـ.

أما بالنسبة لاختبارات الدور الثاني فقد حددت الوزارة موعدها ليكون يوم 27 ذو الحجة 1446هـ، لضمان منح الطلاب الذين لم يحققوا النجاح فرصة إضافية لاجتياز المواد المتعثرة.

موعد انطلاق العام الدراسي الجديد 1447هـ - 2025م

بعد انتهاء العام الدراسي الحالي وإعلان نتائج الطلاب تستعد وزارة التعليم للإعلان عن تفاصيل العام الدراسي الجديد، حيث تقرر بدء الدراسة للعام 1447هـ - 2025م يوم 1 ربيع الأول 1447هـ، الموافق 24 أغسطس 2025م ومن المتوقع أن تشمل التحديثات الجديدة في الخطة الدراسية بعض التعديلات التي تهدف إلى تحسين جودة التعليم ومواكبة التطورات التعليمية الحديثة.